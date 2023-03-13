Selina認愛男友1年懷孕了 曬超音波照、婚禮進度曝光

Selina開心宣布懷孕12周的喜訊。(取材自臉書)

41歲的Selina（任家萱）跟圈外男友小徐穩定交往1年半，台北時間13日開心宣布懷孕12周的好消息，離婚7年的她即將再度步入禮堂，對於細節規劃部分經紀人回應了。

Selina在Podcast節目「迎任而解」中難掩興奮，一度激動暴哭，尤其想到3月13日是愛犬Pinky過世的日子更是不捨，當場潸然淚下。她也曝光寶寶「腰果」的超音波照以及飛踢的片段，Selina開心表示：「春暖花開，我的腰果也來了！」

她替腰果寫了首打油詩，「女人四一一枝花，幸運生命正萌芽，彼此珍惜同步伐，大喜大樂請吃糖。」而且腰果彎彎的，好像微笑的眼睛，上揚的如同笑開的嘴角，她對腰果喊話：「媽媽希望腰果是個快樂的小孩。」

預計何時舉辦婚禮？Selina的經紀人表示懷孕發生在結婚之前，目前Selina只希望自己跟寶寶都能平安健康，時間、形式都還沒有答案，小倆口會進一步討論。工作部分會暫緩嗎？經紀人表示沒有這個計畫，一切都還是按部就班完成。