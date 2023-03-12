暌違14年法國傳奇影后在台公演 曝與侯孝賢私下趣事

法國影后伊莎貝雨蓓出席新片首映會。（佳映提供）

法國傳奇影后伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）主演的懸疑新片「無人相信的真相」（La syndicaliste）11日於台中大遠百威秀舉辦亞洲首映會，女主角伊莎貝雨蓓受台灣片商佳映娛樂之邀，出席台中晚間首映。

伊莎貝雨蓓暌違14年再度赴台，現場300多位興奮影迷提前抵達戲院等待，當雨蓓一踏入影廳便引來陣陣驚呼，她開心分享兩次經驗，大讚台灣人好客又熱情，還透露上次抵台受侯孝賢導演 之邀去唱KTV的趣事，甚至大秀中文念出台灣版片名，最後更警喜留下陪看電影 ，超強的影后魅力令現場氣氛沸騰。

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從影50多年、演出超過100多部電影的法國影后伊莎貝雨蓓此次抵台於台中國家歌劇院演出舞台劇 「櫻桃園」，連續三日的緊湊公演行程中，特別撥空出席新片「無人相信的真相」僅有一場的亞洲首映會，這也是14年前，伊莎貝雨蓓受金馬影展之邀，曾出席電影「女人出走」放映活動後，再次出席新片首映會與台灣影迷見面。

首映會上，雨蓓以一席俐落的西裝套裝登場，展現俐落的知性魅力。一出場便引來陣陣尖叫，看到滿場的觀眾也讓她露出開心笑容。提到再次來台感想，她表示相當開心，大讚說：「台灣人都好客、人好好，對什麼事情都充滿好奇，又熱愛電影，真是太棒了！」憶起上次在台經驗，她表示難忘當年受侯孝賢導演之邀，去了非常多的KTV唱歌。當被問到是否聽到侯導演唱台語歌？雨蓓則笑回：「反正他就是唱得比我好。」