小甜甜感謝前夫：讓我有過完整的家

小甜甜恢復單身後放下往前走，也謝謝宋晉賢曾經的一切。（記者吳致碩／攝影）

小甜甜和宋晉賢打離婚官司，上月23日兩人步出調解庭後，正式斷開彼此關系，宋先生從此成了前夫，在沉澱兩周後，她出面受訪，「我對他，心裡除了感謝，就是遺憾，謝謝他讓我有過一個完整的家，可惜的是最後會走到今天這步，但慶幸的是，我原本世上無親人，如今有了。」

兩人經歷三次調解，最後一庭達到共識，簽下文件，告別了過往一起柴米油鹽拚日子小夫妻生活，從恩愛走到陌路，真正的原因到底是年齡差距，還是收入歧視 ，或宗教介入造成的價值觀不再相同？她說，「宗教，是最大的原因，在這之前我們都不錯，入教後發生事情時，我會找律師，但他卻找牧師，當一切變質，我就想，這(教會)是不是有點多了？」

她糾正外界寫錯跟宋晉賢年齡差距，「我們差11歲，老有人寫14。我本來的觀念是可以接受小4、5歲的姊弟戀，結果差這麼多，當他表達對我有好感時，我是錯愕和傻眼的，但我願意試試看。」她認為當一個人的心智成熟，年齡不是問題，那跟收入有關？「我不是一個會在乎對方收人多少的人，只要這個人願意工作，能養活自己，就夠了。」

小甜甜（右）跟宋晉賢曾是恩愛小夫妻。（取材自臉書）

小甜甜說，她自己雖然有車，就算每次颳風下雨，她還是建議一起騎機車出門，她沒那麼物質，「如他說的，他有付水電費等雜支，而我雖然房貸、車貸和保險 壓力沉重，但他說得有道理，那些都是我的名字，不需他承擔，這點我也認同，當時我在乎的是，這人有沒有想跟我一起認真規畫未來，如此而已。」換句話說，「我從來沒有因為錢而看不起他」。

她坦言，走進教會是造成兩人最後的分歧點，但她不認為宗教不對，而是過程中遇到的人是錯誤的。這兩天，她其實傳了訊息給他，他也有善回應，「我還想說，我知道他的壓力也很大，恭喜他，沒讓他困住太久，以後，他可以在該跟同儕出去的年紀好好玩樂，我希望他是快樂的，放下仇恨，雖然，我們的分開，從來不是來自仇恨。」