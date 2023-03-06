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Netflix「模仿犯」殺人當創作太猖狂 林心如怒罵：社會寄生蟲

記者陳慧貞／即時報導
林心如在「模仿犯」中飾演電視台當家主播，霸氣嗆連續殺人案兇手「社會寄生蟲」。(圖:Netflix提供)
林心如在「模仿犯」中飾演電視台當家主播，霸氣嗆連續殺人案兇手「社會寄生蟲」。(圖:Netflix提供)

由吳慷仁、林心如、柯佳嬿主演，Netflix獨家華語懸疑影集「模仿犯」首度曝光正式預告，隨著黑暗中出現的神秘口哨聲揭開序幕，搭配電視台錄影導播倒數聲，疑似背後主使者「Noh」現身：「你相不相信？所有人都可能成為殺人兇手。」挑釁語氣為整支預告掀起一股詭譎肅殺之氣。

「模仿犯」正式預告中，面對連續殺人命案，在釋出更多關鍵線索，檢警們透過這些線索不斷地接近真相，卻又出現更多嫌疑共犯，幕後黑手「Noh」玩弄檢警、被害者家屬，讓扮演臨床心理師的柯佳嬿也忍不住分析：「這個兇手根本就是把殺人這件事，當成是他的創作啊」，在善與惡的對立，劇中的媒體也淪為混淆事件真相、操弄社會的媒介，飾演電視台當家主播的林心如，壓不住怒火在節目中與幕後主使者嗆聲：「「你只是一個無能、無用、無存在感的社會寄生蟲罷了，我們跟你講什麼道理？」霸氣外露與兇手直球對決。

吳慷仁在「模仿犯」中扮演檢察官，面對失控的惡，面露無力。(圖:Netflix提供...
吳慷仁在「模仿犯」中扮演檢察官，面對失控的惡，面露無力。(圖:Netflix提供)

「模仿犯」中，柯佳嬿(右)護弟心切，含淚質問吳慷仁。(圖:Netflix提供)
「模仿犯」中，柯佳嬿(右)護弟心切，含淚質問吳慷仁。(圖:Netflix提供)

追查命案真相過程中，飾演柯佳嬿弟弟的夏騰宏也被捲入嫌疑犯之一，柯佳嬿在預告中也忍不住詢問負責偵辦的檢察官吳慷仁：「在你心裡我弟是兇手嗎？」面對質疑聲音，當夏騰宏委屈：「我真的什麼都不知道，為什麼你們要針對我？」也讓柯佳嬿忍不住跳出來護弟，飆吼受害者家屬：「我弟他什麼都沒有做！」但隨即迎來一記耳光；提起這段，柯佳嬿認為，角色姊弟相依為命，姊姊有時像媽媽一樣照顧、保護弟弟，「過度保護有時看起來反而是一種壓力的存在」。

吳慷仁扮演的檢察官，劇中隨著案件繁重日漸憔悴，黑眼圈、頭髮凌亂，最后情緒潰堤，對於媒體被操弄，他有感而發：「當有一個力量開始能夠操縱媒體，甚至操縱大家的眼球時，有時候人心、甚至我們的認知，並不如想像的堅強。」他更舉例：「當今天我告訴你一件錯誤的事情一次或許你沒有感覺，但如果今天有10個人都告訴你同件事情，你也許就會認真思考該不該相信，我覺得這就是媒體的力量，也是兇手用來洗腦人心的力量。」

林心如 檢察官 心理師

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