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雪梨開唱超時恐被重罰 周杰倫寵粉超霸氣

記者許晉榮／綜合報導
周杰倫辦演唱會因為超時嚴重，慘被罰錢，他本人在IG霸氣回應。（取材自微博）
周杰倫辦演唱會因為超時嚴重，慘被罰錢，他本人在IG霸氣回應。（取材自微博）

停滯好長一段時間，天王周杰倫近來全面重啟演唱會，4日前進澳洲雪梨舉辦「2023嘉年華世界巡迴演唱會」，不僅先送上豪華歌單，把歷年經典作品幾乎唱過一輪，下了台，他因難擋粉絲不絕於耳的安可聲呼喚，立馬重返舞台繼續飆歌，粉絲臉上盡是滿滿感動。但也因為超時嚴重，主辦單位慘被罰錢，他本人隨後也在IG霸氣回應。

天王真會挑日子，他開唱當天剛好美國新好男孩合唱團（BSB）及「一世代」成員哈利全都到雪梨開唱，周杰倫於是開起玩笑：「我們的目標是什麼？是要比他們更嗨，要比他們晚回家，讓他們知道中文歌才是最屌的！所以我要破例唱很多很多首歌曲」。

他也反問粉絲：「要不要唱到場館趕我回家？要玩這麼大嗎？我怕我明年回不來。只要你們尖叫聲夠大聲，我就會走回來唱。」果然在演出結束後，全場粉絲鼓譟吶喊「周杰倫」，千呼萬喚果又把他拉回舞台。

周杰倫寵粉絲超時挨罰，也在IG限動表示：「罰錢哥是無所謂，歌迷開心就好。我怕的是唱到一半給我斷電！雪梨的朋友，希望你們都聽得開心，回家注意安全啊！下次見了。」還有大陸網友分享，早先周杰倫的「魔天倫」於上海巡演時，就曾因為多唱一首「七里香」超時，被罰了20萬人民幣（約2.8萬美元），這次雪梨的超時恐將面臨更高額的罰款。

●●以下可刪●●●

此外，好友劉畊宏當天也驚喜現身，兩人在觀眾面前互動，周杰倫笑說：「跳操現在最火的就是畊宏，你好像把『本草綱目』弄得好像是自己的歌一樣。」並透露某次遇到廣場大媽跳舞，音樂就用這首，周杰倫上前詢問「這是誰的歌」，結果對方回答是劉畊宏的歌，讓周杰倫超傻眼。

周杰倫 澳洲 哈利

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