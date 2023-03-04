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當年的「J女郎」受不了戲劇環境 轉身變短影音搞笑女王

記者葉君遠／即時報導
李思潔在自己的影片中經常扮演各種角色。（取材自臉書）
李思潔在自己的影片中經常扮演各種角色。（取材自臉書）

台灣演員李思潔20多歲時曾當過「J女郎」，後來進了戲劇圈演了10多年的戲，最後覺得拍戲環境有太多的「看不慣」，毅然退出，這兩年開始了拍搞笑短影音的事業，因此累積大批忠實粉絲，她說，戲劇中，最難的是喜劇，「但我常一個人剪自己演的戲剪到笑到流淚，需喘口氣才能繼續。」

李思潔出道時，曾當過周杰倫音樂愛情故事裡的女主角，當時青春美麗、氣質出眾，後來進入本土劇，跟陸小芬、張晨光拍過「金枝玉葉」，戲中她演的是青樓紅牌，也跟唐玲、曾莞婷主持節目。

她喜歡演戲，卻對圈子裡的許多事都看不慣，她回憶，剛入行第一次演古裝，因為對衣服穿法不熟悉，才進片場就遭到服裝阿姨叫來當眾臭罵，「那時我什麼都不會，罵完再把我的衣勒到最緊，她其實可以好好教我，我一定努力學，當著那麼多人的面罵我，我進了廁所才放聲大哭。」

而那個阿姨兇完後，轉身看到主角馬上換副嘴臉，「我後來會退出拍戲，就是看到那環境裡很多人看高不看低，對新人頤指氣使，對大牌主角卑躬屈膝。我的內心裡開始有些衝突，最後我認清自己的個性，我是個沒心機的人，跟人鬥也鬥不贏，不如就選擇離開吧。」

疫情發生後，她接觸到短影音，先玩對嘴哏，因為演的很傳神，粉絲爆量，卻被罵抄襲，「但對嘴，本來就是一種玩法，不是抄襲，不過，倒也啟蒙了她，於是她開始決定自己寫段子，開啟她短影音拍短劇的生涯」。

李思潔外型漂亮，骨子裡卻是十足的女漢子和流著諧星血，經常在家埋首寫出各種搞笑劇本，沒人跟她互動，她就一人分飾多角，而硬體是一部手機，她一下扮醫生、一下變法師，她笑說，「校長兼撞鐘，搞得自己忙死了」。也因為演技自然不做作，大批粉絲非常喜歡。」

雖有興趣投入，也得能夠維持生活，如今她平均每周產出一支，跟臉書以流量賺廣告分潤，影片點擊高時，月收入有6位數，「玩了一年多，基本上我仍算一人團隊，偶爾找親朋好友進來插花，但我怕觀眾每次看我一個人分飾多角久了會膩，之後還是想組個團隊，擴大自己的興趣事業。」

拍片至今，她偶爾會穿得性感露出「事業線」，但她笑說，這招並不是什麼「流量密碼」，真正的流量密碼是內容好不好！她說：「我發現，一條影片，1分半鐘剛剛好，太長了觀眾不會埋單，在那1分半裡，笑哏最後爆開，我喜歡那種感覺。」她的粉絲分布高雄最多，然後是新北、台中，甚至馬來西亞到香港都有，「來批評來讚美的，我都虛心收下。」

若好好拍戲，收入不少，也許還會功成名就，但李思潔笑說，「演戲是我愛的事，我只是不愛那個環境，如今能快快樂樂做自己喜歡的事，然後能養活自己就好。我把我的短影音當事業在看，也很享受那種一切都能自己掌控的感覺。看完她影片的粉絲，留言最多的除了「好好笑」就是「謝謝你，看完開心多了」，這句話，是她最大的動力！謝謝大家，也謝謝她自己。

李思潔的片子後來加入另一個演員跟她對戲。（取材自臉書）
李思潔的片子後來加入另一個演員跟她對戲。（取材自臉書）
李思潔演過很多戲，亮麗的外型下，骨子裡卻有諧星魂。（李思潔提供）
李思潔演過很多戲，亮麗的外型下，骨子裡卻有諧星魂。（李思潔提供）
李思潔經常一本正經演醫生。（取材自臉書）
李思潔經常一本正經演醫生。（取材自臉書）

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