昆凌88歲爺爺現身台北錦標賽 周杰倫3寶貝遺傳親解密

昆凌的爺爺身體相當健朗。（記者沈昱嘉／攝影）

春暖花開，今（4日）星期六一早在台北市立田徑場上舉辦的常青田徑國際錦標賽上，一位外國長者在一群東方臉孔中相當顯眼，這位來自澳洲 高齡88歲的慈祥老人，原來是天王周杰倫愛妻昆凌的爺爺，而旁邊幫他熱身的，正是周董的岳父、昆凌的老爸。

昆凌爺爺（Laurence Quinlivan）70年前在澳洲高中錦標賽奪下鉛球冠軍，一度是紀錄保持人，這次赴台參賽，就是想要挑戰當年的紀錄。他受訪時害羞說：「訪問比參加比賽還要緊張！」興奮表示這次突破個人紀錄，心情超好。而說起爺爺赴台參加錦標賽的契機，昆凌表示：「去年12月爺爺來台北時，他與爸爸的一位運動員 好朋友談論田徑運動，並推薦爺爺參加這次的競賽。」

昆凌的爸爸（Patrick Quinlivan）這兩周來幫爺爺訓練體能，爺爺不僅要挑戰鉛球，還有100公尺賽跑。昆凌笑說：「聽爸爸說爺爺從以前跑步都是break the record的，我應該有遺傳到愛運動的基因。」而她和周董的3個寶貝也都喜歡運動，「Hathaway和Romeo姊弟倆運動細胞都不錯，喜歡的項目不同，希望妹妹Jacinda也有遺傳到。」