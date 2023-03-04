炎亞綸善緣巧合 愛心捐蛋 意外救出火海老翁

炎亞綸(左)很受越南孩童的歡迎，現場玩起自拍。（圖：至善基金會提供）

台灣男星炎亞綸是至善基金會愛心大使，前往越南 順化探視當地貧童，才因缺蛋議題遭炎上（被網友猛烈攻擊）的他，早在行前就和同獲十傑青年友人發起送蛋之愛的善行，並意外救了身陷火海的阿公，而這個阿公，竟是炎亞綸在十大傑出青年頒獎典禮上認識的青商會好友的阿公，一場公益愛心串起了意想不到的善緣巧合。

炎亞綸去年開始擔任至善愛心大使，日前隨基金會前往越南順化，當起貧童的說故事大哥哥，響應基金會在越南推動的「愛閱讀計畫」，愛心不落人後的他，行前才跟嘉義埔鹽地區的鄉長購買7籃雞蛋，送到匱乏地區的育幼院，沒想到送蛋途中看到冒煙，意外救起一屋的阿公，巧合的是，其中一個阿公是炎亞綸在十大傑出青年頒獎典禮上認識的好友的阿公，提起這件事炎亞綸說：「做事情沒想那麼多，但是這個緣份把好的事情都串連在一起。」

炎亞綸(前排右)被孩子的天真無邪融化了。（圖：至善基金會提供）

炎亞綸透露十傑有固定群組，平日會把資源整合，希望做成一個台灣救災的指揮所，大家利用自己的資源去幫忙，這樣可以串起更多力量，也是他一直想做的事情。第一次到越南的他，把這份愛心同樣帶到當地，經過十小時的舟車勞頓，下機後第一站就先到越南富祿縣祿持第一小學推行「愛閱讀計畫」，當起說故事大哥哥，陪孩童們講故事書，考量疫情 緣故，他透過「手掌吻」，一個一個傳遞「能量魔法」給孩童，離去時還引起當地學校孩童暴動，超過600位學生搶著跟他要簽名。

在越南中部地區，許多家庭無力負擔子女的教育 費用，至善基金會25年來幫助了近9000位孩子讀書圓夢，也呼籲社會大眾與炎亞綸一起支持至善在越南推動「愛閱讀計畫」。