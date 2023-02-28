拍戲臉傷後首度亮相 柯震東：陰影仍在

柯震東左眼角下仍貼著美容膠帶。（記者沈昱嘉／攝影）

台灣男星柯震東去年12月因為拍攝影集「乩身」，遭無人機撞上顴骨，嚴重破相縫了30針。日前為宣傳首部執導的電影「黑的教育 」現身記者會，也是傷後首露臉的他說：「心情還是很難恢復，尤其看到旋轉的東西還是會害怕。」

柯震東以導演 身份率領主演蔡凡熙、朱軒洋、宋柏緯公開亮相，左臉眼角下仍貼著三塊白色美容膠帶，復原狀況還算良好，對於意外發生的情況則未多說，僅簡單表示心情很難恢復。

片中蔡凡熙、朱軒洋、宋柏緯飾演高中朋友，在畢業最後一天晚上發生一連串脫序事件，三人為交心還相約去吃拉麵，豈料「拉麵」兩字卻勾起宋柏緯與舊愛王淨的尷尬往事。因王淨最近認愛曹佑寧，還同遊日本 放閃，以致只要提到日本、拉麵、遛狗等關鍵詞，宋柏緯都搞笑以作勢離席的方式回應；更巧的是，王淨養的狗叫「勘吉」，而宋柏緯在「黑的教育」的角色也叫「韓吉」，讀音相仿，讓他再度尷尬中槍。

至於現實高中生活為何？柯震東表示自己當年180幾公分、90幾公斤，因為很高大，喜歡裝大哥，常騙同學認識很多黑道，「校慶的時候外校的學生會進來找我，我都會跟他們約某個地點，但從沒赴約過。」他的學校管得相當嚴，光是約隔壁班女朋友吃飯就被記過，所以懲罰多到差點被退學。