林依晨開睡衣趴 親邀「關係匪淺」2男神合體爆高潮
林依晨20周年粉絲見面會去年因疫情延宕，終於在26日於台北圓滿完成，為了這次見面會，她邀來相識20年的黃子佼擔任主持人，還有2位與她關係匪淺的神秘嘉賓陳柏霖、韋禮安站台，為見面會製造一波波高潮，上千名粉絲尖叫聲不斷。
這次見面會主題，林依晨與團隊討論許久，最後決定舉辦一次大型睡衣Party，原本還擔心粉絲們會害羞，沒想到迴響熱烈，粉絲們精心準備，現場出現各式各樣睡衣，連浴袍、毛巾、拖鞋等配件一應俱全，還有一組粉絲從頭到尾敷著面膜、戴口罩，一進場就吸引林依晨的注意，果然獲選為三組最佳造型獎之一。
陳柏霖、韋禮安分別是當年夯劇「我可能不會愛你」的男主角和主題曲演唱，2男神陸續現身，為林依晨見面會掀起最高潮，「大仁哥」出現時，現場爆出熱烈歡呼，頓時讓林依晨忍不住吃醋：「怎麼我出場的時候，你們都好冷靜啊？」陳柏霖為了挺他的「程又青」，也穿睡衣出席，但因碰上寒流，冷得直打哆嗦，還好奇林依晨為何不冷，才發現她穿了兩條褲子，「仁青CP」還與粉絲玩起情境劇，重現12年前的搭檔默契。
韋禮安則與林依晨合唱「我可能不會愛你」的經典片頭曲「還是會」，2人還PK廚藝做「炒飯」，林依晨以林媽媽配方做出清淡美味的蛋炒飯，勝過韋禮安的彩蔬火腿蛋炒飯，素來有「環保女神」之稱的林依晨事前即預告粉絲帶環保餐盒，果然9成粉絲都帶了，抽出6位粉絲當場打包炒飯回家。
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