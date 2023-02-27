林依晨開睡衣趴 親邀「關係匪淺」2男神合體爆高潮

林依晨(右)粉絲見面會，陳柏霖擔任神秘嘉賓，「大仁哥與程又青」12年後合體。(圖:周子娛樂提供)

林依晨20周年粉絲見面會去年因疫情 延宕，終於在26日於台北圓滿完成，為了這次見面會，她邀來相識20年的黃子佼擔任主持人，還有2位與她關係匪淺的神秘嘉賓陳柏霖、韋禮安站台，為見面會製造一波波高潮，上千名粉絲尖叫聲不斷。

這次見面會主題，林依晨與團隊討論許久，最後決定舉辦一次大型睡衣Party，原本還擔心粉絲們會害羞，沒想到迴響熱烈，粉絲們精心準備，現場出現各式各樣睡衣，連浴袍、毛巾、拖鞋等配件一應俱全，還有一組粉絲從頭到尾敷著面膜、戴口罩 ，一進場就吸引林依晨的注意，果然獲選為三組最佳造型獎之一。

陳柏霖、韋禮安分別是當年夯劇「我可能不會愛你」的男主角和主題曲演唱，2男神陸續現身，為林依晨見面會掀起最高潮，「大仁哥」出現時，現場爆出熱烈歡呼，頓時讓林依晨忍不住吃醋：「怎麼我出場的時候，你們都好冷靜啊？」陳柏霖為了挺他的「程又青」，也穿睡衣出席，但因碰上寒流，冷得直打哆嗦，還好奇林依晨為何不冷，才發現她穿了兩條褲子，「仁青CP」還與粉絲玩起情境劇，重現12年前的搭檔默契。