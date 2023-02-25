廖慶松曾在梁朝偉家吃飯 驚訝「他眼睛深邃像山洞」

廖慶松出席「悲情城市」、「好男好女」映後座談。（國家影視聽中心提供）

台灣資深電影 剪接師廖慶松出席國家影視聽中心「悲情城市」、「好男好女」重映活動，回顧當年與梁朝偉 合作，廖慶松笑稱他私下話很少，「我與侯導去他的香港家裡吃飯，他講話很小聲，我都聽不到，靠近之後發現他眼睛好深邃」，更向侯導幽默說「他眼睛就像山洞一樣，是會走進去的」。

提到「好男好女」，廖慶松說侯孝賢當年找來偶像歌手出身的伊能靜主演，被問原因，其實是侯孝賢與伊能靜認識已久，侯導認為伊能靜是優秀的演員，「舒淇是這樣，伊能靜也是這樣，侯導看得到這些美女的另一面，她們的表演都很好」。

當年剪接「悲情城市」，是否有艱難之處？廖慶松說原始劇本有100多場戲，「但我剪接時問他，你很多戲都沒拍，我們沒辦法剪」，其實是侯孝賢事後突然覺得那些戲太囉唆，不想有太多敘事，他只好與侯孝賢多次討論，看看要怎樣呈現侯導最想要的成果，決定以著重人物的情緒、狀態的形式呈現，「後來我們更有空間可以去處理情感，如果是一二三的順序去拍，反而不夠好看」。廖慶松更提到後來拍「海上花」，李嘉欣有幾段裝神弄鬼的戲，最後也被侯孝賢刪掉，「我們想創造出一種無悲無喜的感覺，不要有太多創作者的想法」。

廖慶松相當滿意「悲情城市」的成品，也喜歡電影開頭營造的氛圍，陳松勇飾演的林家長子「林文雄」才剛迎來一子，一邊在停電的房子裡四處走來走去，一邊罵髒話，「因為停電，所以昏昏暗暗的，氣氛也產生出來了」，更說他與侯孝賢導演 一樣，想拍的不是意識形態，而是當代的人，「最重要的角色其實是那個時代」。