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李心潔事業正紅突當媽 認心裡曾有怒氣

記者陳建嘉／綜合報導
李心潔說，這幾年教養孩子，讓她心境改變不少。（取材自Instagram）
李心潔說，這幾年教養孩子，讓她心境改變不少。（取材自Instagram）

金馬影后李心潔近年勤做公益，與好友楊采妮、梁詠琪和許茹芸創立「小黃花基金」，並推出一系列紀錄片「孩子，你好嗎？」，她透露那時事業當紅，卻因為嫁給導演彭順，突然有了一個繼女，後來又生下一對雙胞胎，她為了想當完美媽媽，積極陪伴小孩，放下許多工作，坦言「心裡曾有過許多怒氣」，是女兒助她度過難關。

李心潔自認對很多事情很執著，愛人也很用力，但這幾年教養孩子，讓她心境改變不少，「我以前會把現階段所有的事情都看得很重，要求很高，但現在已學會活在當下」。是否曾罵過小孩？李心潔笑說自己以前很凶，有回女兒對她說「媽媽妳一點也不快樂」，她才決定尋找讓心靈平靜的方法，後來定時會禪修、冥想，如今變得越來越成熟，並甜蜜表示老公彭順很支持她，「他很好動，坐不了這麼久，但會在我禪修時幫忙照顧小孩，當義工」。

提到育兒，李心潔笑說雙胞胎兒子相當調皮，曾經一上樓就看到兩個小孩將奶粉灑在地上，其中一個用冷水泡奶粉，另一個則在舔地上的奶粉，她氣得想轉身離開，但隨即轉念向小孩規勸「這樣是不對的」，並要他們自己整理乾淨。兩人也曾經把廚房的水潑在地上，玩起滑水，把家裡弄得一團亂，讓李心潔當下看到相當無奈，不過最後大家一起收拾殘局，她笑說：「這樣好像也不錯，全家一起來打掃。」

至於有什麼教育建議？李心潔希望家長們不要拿手機給小孩玩，「我們家吃飯都盡量不要拿手機，就是專心吃飯」。

手機 導演 教育

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