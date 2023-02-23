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林心如追流量不擇手段 主播大波浪造型像極了張雅琴

記者陳慧貞／即時報導
林心如在「模仿犯」飾演強勢當家主播「姚雅慈」。(圖:Netflix提供)
林心如在「模仿犯」飾演強勢當家主播「姚雅慈」。(圖:Netflix提供)

林心如演出Netflix 華語懸疑影集「模仿犯」，劇中扮演電視台當家主播，劇組釋出她與姚淳耀、江宜蓉所組成的「TNB電視台」花絮，主播台上，林心如架勢十足，開會時完全展現出電視台女王的凌人氣勢，她有感而發：「當媒體為了追求流量時，呈現出來的真相，可能都已經不是真正的真相了，而是媒體想要呈現什麼樣的『真相』爭取觀眾的目光與收視率。」

「模仿犯」還原90年代電視台，劇組實景搭建打造出TNB電視台場景，林心如也重現90年代復古大波浪造型，飾演強勢當家主播「姚雅慈」，造型曝光後，網友眼見熟悉，認為激似主播張雅琴，她分享角色特色，「我覺得雅慈強勢背後的出發點還是有正義感的，但她會用很果斷跟強勢的方式執行，就像90年代媒體嗜血程度一樣，為達目的可以不擇手段，算是在電視台呼風喚雨的角色。」

為呈現主播、記者專業形象，林心如、姚淳耀、江宜蓉親身前往新聞台實習、考察，前兩者在戲裡是競爭關係，林心如和江宜蓉則是繼「華燈初上」後再度合作，「這次跟宜蓉的合作就是從媽媽桑變成了直屬上司，關係還滿接近的，跟她見面都沒給她什麼好臉色看，讓她吃了不少排頭。」也笑稱自己角色「太愛罵人」，為江宜蓉感到心疼。不過江宜蓉卻笑著回應：「可能小路（角色名）有點『M體質』吧？雅慈姐（林心如 飾）越是刁難，我就覺得她越在乎我這個人，而且其實有時候刀子嘴、豆腐心的前輩才是真的對妳好、願意教妳的前輩，所以被罵其實還滿開心的。」

江宜蓉在「模仿犯」飾演熱血正義的社會線記者。(圖:Netflix提供)
江宜蓉在「模仿犯」飾演熱血正義的社會線記者。(圖:Netflix提供)
「模仿犯」林心如(左二)、姚淳耀(右)詮釋電視台內明爭暗鬥的競爭關係。(圖:Ne...
「模仿犯」林心如(左二)、姚淳耀(右)詮釋電視台內明爭暗鬥的競爭關係。(圖:Netflix提供)
姚淳耀在「模仿犯」中飾演企圖心十足的當家主播競爭者「陳和平」。(圖:Netfli...
姚淳耀在「模仿犯」中飾演企圖心十足的當家主播競爭者「陳和平」。(圖:Netflix提供)
林心如(左)、江宜蓉繼「華燈初上」後再合作「模仿犯」，成了新聞台上司下屬關係。(...
林心如(左)、江宜蓉繼「華燈初上」後再合作「模仿犯」，成了新聞台上司下屬關係。(圖:Netflix提供)

林心如 Netflix

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