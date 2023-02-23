林心如追流量不擇手段 主播大波浪造型像極了張雅琴

林心如在「模仿犯」飾演強勢當家主播「姚雅慈」。(圖:Netflix提供)

林心如 演出Netflix 華語懸疑影集「模仿犯」，劇中扮演電視台當家主播，劇組釋出她與姚淳耀、江宜蓉所組成的「TNB電視台」花絮，主播台上，林心如架勢十足，開會時完全展現出電視台女王的凌人氣勢，她有感而發：「當媒體為了追求流量時，呈現出來的真相，可能都已經不是真正的真相了，而是媒體想要呈現什麼樣的『真相』爭取觀眾的目光與收視率。」

「模仿犯」還原90年代電視台，劇組實景搭建打造出TNB電視台場景，林心如也重現90年代復古大波浪造型，飾演強勢當家主播「姚雅慈」，造型曝光後，網友眼見熟悉，認為激似主播張雅琴，她分享角色特色，「我覺得雅慈強勢背後的出發點還是有正義感的，但她會用很果斷跟強勢的方式執行，就像90年代媒體嗜血程度一樣，為達目的可以不擇手段，算是在電視台呼風喚雨的角色。」