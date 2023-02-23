拳擊教練牽紅線 曹佑寧大方認熱戀 王淨傳「想嫁了」
台灣藝人王淨日前被爆出低調和曹佑寧交往，兩人被發現同遊夜市、戴情侶款飾品，還不約而同曬出到日本旅遊的照片，當時雙方經紀人並未直接否認戀情，只表示「藝人私事我們不過問」，而曹佑寧出席品牌香氛活動，被問及戀情，他大方認愛「挺好的」，並透露兩人是因為同一位拳擊教練所以才認識，害羞表示希望大家多給他們私人空間。
王淨和曹佑寧過去情史各自精采，王淨先後和林柏叡、王柏傑、宋柏緯等「柏」字輩男星交往，當年她和林柏叡交往，被指是介入林柏叡和混血女星雷婕熙的第三者，去年5月傳出她和宋柏緯分手，她的社群也充滿情傷文字，而曹佑寧也是去年6月突然和穩交許久的校花女友鍾蕙羽情變，但傳出兩人並非和平分手，而是因為大陸女星余玥介入，雙方的感情世界都十分戲劇化。
先前王淨和曹佑寧不避諱戴情侶飾品、被目擊一同逛年貨大街及夜市，曹佑寧還抱著王淨姊姊的小孩拍照，兩人互動十分密切，雙方經紀人對此曾回應「尊重年輕人交友」，接著小兩口日前在日本觀光勝地清水寺出遊，被媒體拍到在當地互動親暱，王淨甚至向身邊友人表示想嫁給曹佑寧，曹佑寧日前出席活動明顯有備而來，直接向媒體爽快認愛。
曹佑寧坦言喜歡王淨的落落大方，也表示兩人都很直接，沒有誰先追誰的問題，「就是滿聊得來，我們剛好有一個共同的拳擊教練，是因為這樣才認識的。」
外傳王淨想和他結婚，他說：「我們都是早上才看到這新聞，所以我們也不知道為什麼會有這個傳言，希望大家還是多專注在我們兩個人的工作上，給我們多一點私人空間，也可以多關注一下她的電影『關於我和鬼變成家人的那件事』啊」，澄清之餘還不忘幫女友宣傳，果真男友力十足。
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