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邱澤拒合演新戲 曝原因「全力支持許瑋甯」放閃

娛樂新聞組／綜合報導
林依晨(左起)、許瑋甯、賀軍翔主演「不夠善良的我們」。（圖：公視提供）
林依晨(左起)、許瑋甯、賀軍翔主演「不夠善良的我們」。（圖：公視提供）

金馬影帝邱澤和女星許瑋甯電影「當男人戀愛時」假戲真做、結為夫妻，但兩人婚後除了私人場合，再也沒有公開同台。而近來許瑋甯正拍攝金鐘編劇徐譽庭編導的公視戲劇「不夠善良的我們」，邱澤和徐譽庭也曾合作過多次，傳出原本邱澤也在「不」劇演員名單中，但為了「全力支持老婆」，婉拒邀約。

「不」劇日前公布卡司名單，由林依晨、許瑋甯、賀軍翔、柯震東主演，林依晨、賀軍翔曾是「愛情合約」螢幕情侶，再度合作讓許多戲迷很期待。不過公視日前舉辦餐敘，透露原本還有更讓人驚喜的組合，就是邱澤與許瑋甯夫妻同台，不過邱澤最終擔心模糊焦點，一句「全力支持老婆」，帥氣退出。

邱澤(左)、許瑋甯合作「當男人戀愛時」之後結婚。（圖：聯合報系資料照片）
邱澤(左)、許瑋甯合作「當男人戀愛時」之後結婚。（圖：聯合報系資料照片）

「不夠善良的我們」全劇由林依晨和許瑋甯一次意外的「撞衫」事件展開，同月同日生的兩人不只愛上了同一個男人，兩人是糾纏了十二年的情敵。劇中林依晨不僅是小三，還是個有9歲兒子的人妻，情節中不僅有多場床戲，並且遊走於善與欲之間；許瑋甯則將以叛逆性格詮釋「不討長輩喜歡」的愛情犧牲者，將有許多讓人心疼的「犧牲」。

該劇藉雙女主的情節安排，隱喻著「在跑道上一路往前的我們，雖專心看著前方，但當我們察覺旁邊越過的黑影時，卻總是忍不住望向了另一個跑道的敵人，有時她激勵了我們更加賣力，也或許我們因分心而絆倒了自己」。

許瑋甯 邱澤 電影

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