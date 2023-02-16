新聞評論／劉文正「1日生死」烏龍 失去的不只信用

夏玉順(右)稱是劉文正永遠的經紀人。（圖：夏玉順提供）

劉文正 「一日生死」的烏龍事件，起源於前經紀人兼好友夏玉順未經查證就「賜死」劉文正，說他在去年生日前後心肌梗塞離世，震驚華語圈！未料16日又改口表示，劉文正還在人間，但永遠不會見人，要夏玉順故意發他已經離世的消息，是因為最近中國有人開出20多億台幣希望他辦巡演，但他不願意，所以才決定透過夏的嘴「詐死」，沒想到事情只經過一天就被推翻。一場悲劇瞬間成為鬧劇。

前經紀人夏玉順說詞前後反覆打臉自己，把媒體也拖下水，讓媒體成為受害者與加害者，我們的社會，不該被特定人士左右輿論方向。外界同時也把箭頭指向媒體，但媒體何辜，因為夏玉順是檯面上唯一能和劉文正有連結的人，當他在獲得訊息的同時沒完整求證後就先行宣布，讓相信他的媒體和回應者都跟進，卻也在真相大白之後，變成受害者及加害者，加害把人寫死，也讓媒體成了刊登錯誤資訊的受害者。

許多人認為，現在的媒體環境因為每個人都在搶快，什麼事都想先發表再說，也不在乎傷害到誰，反正有點閱才是重點。但這一次因為劉文正之死，確實讓很多媒體上了一課，大家都該思考快並不代表真，該有自己的判斷力。另一方面，每一個對媒體或社會有舉足輕重地位的人，未來也都應該謹言慎行，否則失去的不只是信用還有人格，尤其真相大白後，經過巨大的輿論反噬，又有幾個能挺得住？

劉文正這個大明星之死，讓我們看到長期以來，我們的社會習慣被某些特地人士操縱輿論的方向，而很多公眾人物會利用媒體散布不實訊息，在沒有實事求是和追查真相的時間下，讓「假新聞」滿天飛。如果你問我，這一次劉文正死而復生的新聞感想，我想這會是一次很好的新聞教科書，告訴我們新聞的危機處理，不在快而在真，也反映了一件事，「不是所有人都說對的事情就是真的。」每個人還是要保有思考和求證的能力。