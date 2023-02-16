「劉文正沒死」掀波 周玉蔻傻眼：連瓊瑤阿姨都拖下水

劉文正假死風波讓周玉蔻傻眼。(本報資料照片)

一代巨星劉文正 15日被爆出死訊，經紀人夏玉順還親口證實，但隔天就翻盤改口沒死，這荒唐的行為讓網友都傻眼，資深媒體人周玉蔻也都哭笑不得「連瓊瑤阿姨都拖下水！」

15日劉文正過世的消息被經紀人夏玉順還證實時後，有新加坡 的友人則跳出來反駁死訊，過去與劉文正合作拍電影 的瓊瑤，也吐露兩、三天前有收到劉文正過世的消息，16日夏玉順改口稱劉文正沒死，而劉文正的二姨李庚濟也透過友人澄清「劉文正沒有死，他已經打電話給我報平安了。」這資深媒體人周玉蔻在臉書發文直呼「詐死？什麼的什麼啊？連瓊瑤阿姨都拖下水！」

伊能靜：不是大家都說的就是真的

劉文正昔日愛徒伊能靜15日接受媒體訪問，對於劉文正的相關問題，她表示自己不會談論劉文正任何事「我覺得劉大哥選擇在我們特別好的時候回到他覺得比較安全的地方，就是他不想再被評論了，這麼多年，我們做為他的弟子，一直謹守這個本分，所以現在我也不太想談論他，所有他相關的問題我都不想回答，我想他不想被談論，也不希望被談論，所有和劉大哥相關的問題我都不想回答，尊重他當時的選擇，請大家尊重我的心情，謝謝大家。」

如今劉文正的死訊被澄清，伊能靜在微博貼出新聞報導的截圖，並簡單寫下「不是大家都說的就是真的」。

方文琳：我本就抱著半信半疑

由劉文正一手栽培出道的方文琳也白哭了一場，她深夜才發文悼念：「沒有劉大哥不會有方文琳這三個字，感念的心從來不曾因為時間停止過！」一早再看到劉文正生死真相，嘆：「這件事情我本就抱著半信半疑...因為再怎麼樣都是要劉大哥家人說了算。」

方文琳深夜發文時表示：「劉大哥一直低調著生活，為了培養我們三位才又再度出現螢光幕前，幾年下來陪著我們打下穩定的演藝生涯，然後又繼續過著他想要的人生...」、「生與死，都是你我必然經歷...在與不在，只要存在自己心裡就好...」文字中看似確實沒有完全相信劉文正死訊。

方文琳繼續在貼文下回覆：「所以我才說：生死我們都必須面對...在與不在、也或者有沒有機會再見到劉大哥，他永遠在我心裡是非常重要的人，因為方文琳是他創造出來的。」