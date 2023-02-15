劉文正過世時獨自在家 招牌帽子圍巾 影響華語歌壇

劉文正過去常以帽子造型入鏡。本報資料照片

70年代巨星劉文正 15日被經紀人夏玉順證實病逝美國，享壽70歲。而他當年的招牌帽子、圍圍巾造型，加上長相斯文帥氣模樣，如今只能成為粉絲心中的經典回憶。

夏玉順說，劉文正過世時獨自在家，後被姊姊發現。

來源:聯合影音

劉文正在70、80年代台灣紅極一時，他的歌曲流行於台灣、中國、東南亞 、香港等地，具有廣大的影響力。他的演唱魅力也對中國第一代男歌手影響至深，多位歌手皆以翻唱劉文正的歌曲成名，在中國還形成「男學劉文正」風潮。

他也是華語歌壇「校園民歌時期」的領頭羊，除包辦1980年、1982年、1983年三屆金鐘獎最佳男歌星獎，更多次榮獲國際唱片金唱片獎、遠東首席歌星獎及星馬十大歌星雙冠軍、新加坡 媒體聯合舉辦的亞洲十大歌星榜首。

1975年他發行第一張個人專輯「諾言」一炮而紅，同年還主演第一部電影「門裡門外」 ，並在台視主持了「錦繡年華」第1集。1977年他在華視製作主持的「劉文正時間」，曾創下了82%的收視率，開創了電視綜藝節目的新里程碑，1981年製作演出華語歌壇第一支MV「飛鷹」，細數1975年至1982年間共演出22部愛情文藝片。

1984年他結束了和寶麗金的合約後便淡出歌壇，1986年底轉至幕後，成立並經營飛鷹唱片，陸續培養出方文琳、伊能靜、裘海正、霍正奇、巫啟賢等藝人。1991年，劉文正結束飛鷹唱片，正式移居美國，至此全面自演藝圈隱退，改行做房地產，光是新加坡、美國、泰國等地都有房產，甚至還傳出他擁有整棟的百貨商場。