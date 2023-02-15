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紐約法拉盛搶案頻傳 緬街銀行遭殃

一代巨星劉文正去年病逝賭城 經紀人證實 享壽70歲

瓊瑤證實劉文正死訊 兩天前就知道 深表遺憾與不捨

記者楊起鳳／即時報導
呂秀齡與劉文正在「卻上心頭」演一對情侶。（取材自微博）
呂秀齡與劉文正在「卻上心頭」演一對情侶。（取材自微博）

70年代巨星劉文正驚傳病逝美國，他的經紀人夏玉順15日證實消息，指他是在去年生日前後11月12日因心肌梗塞病逝於美國賭城拉斯維加斯，享壽70歲。但消息傳出之後本報接獲他新加坡的親近友人朋友轉述，劉文正過世是烏龍訊息，但他不願出面否認消息，而夏玉順堅稱過世訊息是真，反指對方是出來襯熱度，表示劉文正過世時獨自在家，後被姐姐發現，而曾和她合作多部電影的瓊瑤也證實兩天前就收到劉文正過世消息，深表遺憾與不捨。

據了解，劉文正過世消息已經傳了兩個多月，但因為劉文正本人有多支電話，雖然他身邊有些友人會不時跟他聯絡，但通常劉文正不想跟外界接觸，不確定哪一支電話會接，回訊息也可能好幾天之後，但這次傳出他過世兩個多月後才有熟悉友人傳出，雖然當中有自稱是他新加坡親近友人反映，之前才跟他聯絡過，但要他友人可否提供劉文正本人仍存在的信息證明，對方卻以「劉文正不願意出面否認，認為這樣很好，就不會友人去煩他。」為由，同樣無法證明，而至今劉文正的親屬也無人出面，都啟人疑竇，所以到底真相如何仍不得而知。

記者今天求證瓊瑤，她表示其實兩天前就收到劉文正過世的消息，間接證實死訊，劉文正和瓊瑤合作多部電影，包括「雲且留住」、「燃燒吧！火鳥」、「冬天裡的一把火」、「卻上心頭」、「雲且留住」等，劉文正已經成為瓊瑤電影中的白馬王子代表，瓊瑤說：「我兩天前就知道了，很遺憾，也很難過，因為他還這麼年輕！他很有才華，演戲也非常認真，我很欣賞他！至於他是什麼病去世的，我完全不清楚。他退出影壇以後，就完全銷聲匿跡了！」

劉文正 電影 新加坡

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