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一代巨星劉文正去年病逝賭城 經紀人證實 享壽70歲

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劉文正傳死訊 昔日同學泣不成聲：換Line又斷聯

記者梅衍儂／即時報導
劉文正高中同學楊繼武聽到他死訊泣不成聲。（取材自臉書）
劉文正高中同學楊繼武聽到他死訊泣不成聲。（取材自臉書）

一代巨星劉文正驚傳死訊，他的徐匯高中同學、「南方血統」樂團的貝斯手楊繼武接獲訊息，哀痛到當場在電話中嚎哭，悲痛回憶：「當年我高中組的第一個團就是跟他。」

楊繼武回憶當時在學校組「正午樂團」，劉文正的魅力連他看了也為之傾倒，「他真的是Super Star，連我們男生看到他的那種魅力也受吸引。」他偷偷幫劉文正報名台視的歌唱比賽，拿到應試通知後才跟劉文正講，「他後來拿了第5名，雖然如此，但是台風非常棒，台視的長官一看就說『這個不紅才怪』。」

楊繼武回憶劉文正很低調但也很自戀，後來劉文正開飛鷹唱片培養了飛鷹三姝，他和劉文正最後一次見面，就是劉文正帶她們到台視上通告，「我們在後台聊天，回憶我們組的團，他非常開心也非常親切。」

後來劉文正淡出演藝圈，起先還有和一些老同學聯絡，但後來也漸漸斷聯，「 十幾年前我們在LA同學有跟他聯絡，他有跟其中一兩個比較好的同學交換Line，也有往來，雖不見得碰到面，但會問候，後來就完全斷掉了。」

楊繼武說，反而後來是歌手楊耀東和劉文正有合作房地產投資，楊耀東和劉文正有保持聯繫，「去年7月民歌演唱會有碰到楊耀東，他說劉文正還不錯啊！」

有一說劉文正死訊為假，楊繼武說已經20多年沒跟劉文正聯絡，但如果消息出自夏玉順，「應該99%千真萬確」。

劉文正 投資 房地產

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