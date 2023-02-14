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林志穎車禍後首復工 帥氣依舊聲音沙啞

記者陳慧貞／綜合報導
林志穎出席代言廠商春酒活動，宣布正式復出。（取材自臉書）
林志穎出席代言廠商春酒活動，宣布正式復出。（取材自臉書）

台灣藝人林志穎去年7月發生自撞車禍，所幸在熱心民眾救出後，經過手術治療、調養，妻子陳若儀細心照顧下已漸漸康復，日前即已和弟弟現身，更驚喜出現在代言廠商春酒晚會，他曬出多款台上表演照片，白色帥氣西裝，帥氣臉龐恢復狀況極佳，他開心po文：「好久不見，謝謝你們依然這麼熱情」。

林志穎曬出出席代言品牌的春酒晚會照，更與台下觀眾熱情互動，引來陣陣尖叫，對於首次復工，林志穎表示，「看到大家很開心，自己也覺得還不錯，體力有慢慢恢復，聲音部分還是有些許沙啞，努力在調養中，也希望回到之前的狀況。」

吉米工作室則回應，當天主要是出席廠商的旺年會，也是林志穎車禍後的首次公開行程，會參加此次活動主要是廠商透過這次的旺年會宣布之前所代言的產品續約，林志穎也很開心廠商能夠繼續找他代言。

這場春酒晚會，員工參與人數超過3000人，林志穎一開始的心情非常忐忑不安，因為已很久沒有出席這麼多人的活動，現場點歌他清唱「17歲的雨季」，林志穎唱完後自己也打趣道「雖然很久沒唱，但還好沒唱走音，今這場復工，廠商員工的熱情，讓他覺得相當溫暖，開心現場所有人給自己滿滿的祝福。

林志穎 車禍 復工

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