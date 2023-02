李玟情人節突然發文,表示離開是最好的選擇。(取材自微博)

天后李玟(Coco)不久前才在社群網站 PO出自己身上掛著引流袋,身形暴瘦只剩42.3公斤的照片,然後又被港媒爆出疑似與老公11年婚變,夫妻倆正處於分居狀態,其身心狀況都令外界擔憂。不過日昨她突然在微博 發文寫道:「愛情走到這裡,一個詞:tragic(悲劇)!」短短一句話又再掀起網友熱議。

李玟說:「離開是最好的安排,It's too late for 'I love you' s。」又說:「愛情走到這裡,一個詞:tragic(悲慘)!」雖是為新歌宣傳,卻被外界認為疑與之前婚變謠傳有關。網友也紛紛留言鼓勵:「終於明白,是他不珍惜…」、「對於不合適的人和事,離開是最好的安排…。」

由於李玟老公Bruce先前曾被傳與年輕女子關係曖昧,導致兩人婚姻關係降至冰點,加上兩個繼女身為女性,卻不願站在李玟這邊,她本人至今仍不願正面回應,卻僅透過留言回應,「自己認為的愛是愛一個人的心、那個人的全部,如果你只愛一個人的美,那麼這個愛不真的。」句句字字都被指意有所指。