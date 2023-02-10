丁強植葬陽明山 李璇捧花跪地淚別

李璇（中）和子女一起謝謝好友們送丁強最後一程。（記者沈昱嘉／攝影）

台灣資深演員丁強1月27日辭世，享壽86歲，他走得安詳，已於日前火化，家屬於陽明山臻善園為他舉行植葬儀式，相伴52年、73歲遺孀李璇拿著鮮花、跪地磕頭，一路相隨與夫訣別，場面哀戚，令人鼻酸。

頂著滿頭白髮，李璇憔悴身影現身，自美返台奔喪的兒女緊跟其後，一見媒體，她雙手合十、90度鞠躬，感謝丁強的老友們來送最後一程，滿臉感動表情：「我們丁強真有福報」，選好植葬位置，由兒子親自將骨灰撒入，丁強長眠於陽明山臻善園，李璇說，丈夫生前不願與自己討論身後事，植葬是她替丁強決定的，「植葬供養大地，我將來也要這樣，做大善行，我決定了。」臻善園也是小鬼黃鴻升 長眠處。

丁強人生終站，好友們包括導演 曹瑞原、寇世勳、杜滿生、製作人陳慧玲等前來親送最後一程，丁強、李璇夫妻曾移居美國，重返演藝圈拍的第一部戲就是曹瑞原執導的人生劇展「記住，忘了」，丁強也憑演出公車司機角色拿下金鐘迷你劇視帝，曹瑞原形容丁強夫妻相處溫柔沉靜，李璇獨自出門拍戲，丁強手繪地圖讓妻不會迷路，「可能是他們傳奇的愛情，讓彼此珍惜，是一對很契合甜蜜，但不多話的夫妻」。

相知相伴半個世紀，老伴先走一步，李璇神情哀傷：「突然當家了，有點害怕」，但也告訴自己要堅強「練習一個人」，失去一輩子的摯愛，這段期間她親自處理丈夫後事，常常累到倒頭就睡，也沒夢過丁強，「兒女回來了，他知道我一定很忙吧」，兒女在身邊，李璇稍感安慰，大家關心她一個人的生活，她直呼孩子們回來，就跟著兒女吃飯，表示日後還是會獨自留在台灣，繼續熱愛的表演工作，不會來美打擾兒女們的生活。