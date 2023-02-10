我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普圖推翻大選結果被調查 潘斯收傳票、可能作證

周末這樣玩／南加聖塔芭芭拉 哈利王子來安家

丁強植葬陽明山 李璇捧花跪地淚別

記者陳慧貞／綜合報導
李璇（中）和子女一起謝謝好友們送丁強最後一程。（記者沈昱嘉／攝影）
李璇（中）和子女一起謝謝好友們送丁強最後一程。（記者沈昱嘉／攝影）

台灣資深演員丁強1月27日辭世，享壽86歲，他走得安詳，已於日前火化，家屬於陽明山臻善園為他舉行植葬儀式，相伴52年、73歲遺孀李璇拿著鮮花、跪地磕頭，一路相隨與夫訣別，場面哀戚，令人鼻酸。

頂著滿頭白髮，李璇憔悴身影現身，自美返台奔喪的兒女緊跟其後，一見媒體，她雙手合十、90度鞠躬，感謝丁強的老友們來送最後一程，滿臉感動表情：「我們丁強真有福報」，選好植葬位置，由兒子親自將骨灰撒入，丁強長眠於陽明山臻善園，李璇說，丈夫生前不願與自己討論身後事，植葬是她替丁強決定的，「植葬供養大地，我將來也要這樣，做大善行，我決定了。」臻善園也是小鬼黃鴻升長眠處。

丁強人生終站，好友們包括導演曹瑞原、寇世勳、杜滿生、製作人陳慧玲等前來親送最後一程，丁強、李璇夫妻曾移居美國，重返演藝圈拍的第一部戲就是曹瑞原執導的人生劇展「記住，忘了」，丁強也憑演出公車司機角色拿下金鐘迷你劇視帝，曹瑞原形容丁強夫妻相處溫柔沉靜，李璇獨自出門拍戲，丁強手繪地圖讓妻不會迷路，「可能是他們傳奇的愛情，讓彼此珍惜，是一對很契合甜蜜，但不多話的夫妻」。

相知相伴半個世紀，老伴先走一步，李璇神情哀傷：「突然當家了，有點害怕」，但也告訴自己要堅強「練習一個人」，失去一輩子的摯愛，這段期間她親自處理丈夫後事，常常累到倒頭就睡，也沒夢過丁強，「兒女回來了，他知道我一定很忙吧」，兒女在身邊，李璇稍感安慰，大家關心她一個人的生活，她直呼孩子們回來，就跟著兒女吃飯，表示日後還是會獨自留在台灣，繼續熱愛的表演工作，不會來美打擾兒女們的生活。

導演 黃鴻升

上一則

「蟻人」難忘台灣行 見面會粉絲超嗨

下一則

張敏55歲生日開派對 小10歲老公相伴吹蠟燭

延伸閱讀

演員丁強陽明山花葬 相伴52年李璇跪地淚別：練習一個人

演員丁強陽明山花葬 相伴52年李璇跪地淚別：練習一個人
年前跌倒送醫 金鐘視帝丁強病逝 享壽87歲

年前跌倒送醫 金鐘視帝丁強病逝 享壽87歲
男星丁強病逝 妻李璇慟：約好要讓我先走

男星丁強病逝 妻李璇慟：約好要讓我先走
丁強病逝前「不願說話」 妻李璇悲痛：不知他病了

丁強病逝前「不願說話」 妻李璇悲痛：不知他病了

熱門新聞

王麗坤傳出老公是詐騙犯。圖／摘自微博

王麗坤傳閃嫁富商 老公竟是詐騙犯…豪宅名車已遭凍結

2023-02-07 19:22
王力宏全面回歸歌壇。（圖：寬魚國際提供）

王力宏贏了 這官司打1年勝訴 索賠金額出爐

2023-02-07 01:02
胡歌老婆黃曦寧被形容神似楊冪、林依晨綜合體。圖／摘自微博

胡歌岳父一個月前就爆料婚訊 鄰居當時不信以為在吹牛

2023-02-02 12:00
戴夫法蘭柯（左）花了很長一段時間，才能接受另一半艾莉森布麗對裸體的喜愛。（路透資料照片）

女星坦承太愛脫光 導演老公受不了

2023-02-07 15:25
林心如不滿女兒的照片被流出。（取材自臉書）

霍建華6歲女兒正面照流出 林心如怒了：尊重隱私很難嗎

2023-02-05 00:31
郭書瑤在雪地中留下美照。(圖：星星相藝提供)

郭書瑤滑雪大方露渾圓E乳 運動背心罩不住

2023-02-05 21:49

超人氣

更多 >
關於社安金這7件事 所有女性都應該知道

關於社安金這7件事 所有女性都應該知道
收到信嗎？華人愛用線上超市Weee!爆110萬用戶數據洩露

收到信嗎？華人愛用線上超市Weee!爆110萬用戶數據洩露
美：中國氣球能監控通信訊號 顯非氣象用途

美：中國氣球能監控通信訊號 顯非氣象用途
拜登：習近平有大麻煩 中國抗美受貿易掣肘

拜登：習近平有大麻煩 中國抗美受貿易掣肘
金正恩接班人浮現？一家三口合照曝光 「她」坐C位

金正恩接班人浮現？一家三口合照曝光 「她」坐C位