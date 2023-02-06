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許光漢裸舞自豪「比較長」 直播頻失誤爆粗口

記者林怡秀／即時報導
許光漢上「佼心食堂」宣傳電影卻頻頻口誤。（圖：Yahoo TV提供）
許光漢上「佼心食堂」宣傳電影卻頻頻口誤。（圖：Yahoo TV提供）

許光漢、林柏宏、王淨日前上Yahoo TV「佼心食堂」宣傳台灣電影「關於我和鬼變成家人的那件事」，王淨大讚自己簡直就是在「海景第一排」看著兩位鮮肉天菜上演腐女夢寐以求的情節，在片場還沒有特別的感覺，直到宣傳時看到大批「林太太」、「許太太」，讓她直呼考慮把自己拍的照片拿出來賣。

許光漢在片中大露屁股，他卻說事前並不知情，因為劇本沒描寫這麼細，但他認為既然是荒謬喜劇，不如就荒謬到底，光是在預告片中，許光漢赤裸跳起「舞孃」就足夠讓觀眾捧腹大笑。許光漢坦言，他平時肢體僵硬，多虧了拍戲現場腎上腺素被激發才跳成。他在拍攝當下一絲不掛，僅重要部位有做保護措施，林柏宏打趣，當時開車經過的路人真的是非常幸運。林柏宏在片中也有跳舞場景，他自謙不會跳舞，事前有上課，但最終還是拍了十幾次才過關。

有趣的是，許光漢在直播過程中不知為何頻頻口誤，聊跳舞時說自己「比較長」，王淨一聽立刻大喊開玩笑，即使許光漢努力補充「是手」也沒人理會。在挑選幸運網友call out時，他又脫口而出「靠X」。黃子佼點出許光漢在「想見你」和「關於我和鬼變成家人的那件事」都是「三人行」，結果許光漢自己回答：「可能喜歡。」說完才發現自己又說錯話，最後乾脆豁出去自暴自棄，笑翻眾人。

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