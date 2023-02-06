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林依晨產後復出「不夠善良」當小三 和許瑋甯搶男人

中央社／台北6日電
林依晨(右)、許瑋甯在「不夠善良的我們」影集中飾演糾纏12年情敵。（圖：公視提供）
林依晨(右)、許瑋甯在「不夠善良的我們」影集中飾演糾纏12年情敵。（圖：公視提供）

林依晨產後復出的首部影集，選擇徐譽庭編導的「不夠善良的我們」，化身有9歲兒子的人妻，與許瑋甯飾演糾纏12年的情敵，更將攜手賀軍翔、柯震東飆戲。

編導徐譽庭今天透過公視分享，她想藉由雙女主角的情節隱喻：「在跑道上一路往前的我們，雖專心看著前方，但當我們察覺旁邊越過的黑影時，卻總是忍不住望向了另一個跑道的敵人，有時她激勵了我們更加賣力，也或許我們因分心而絆倒了自己。」

許瑋甯(左起)、賀軍翔、林依晨主演「不夠善良的我們」。（圖：公視提供）
許瑋甯(左起)、賀軍翔、林依晨主演「不夠善良的我們」。（圖：公視提供）

共8小時的「不夠善良的我們」劇本，徐譽庭耗時1年才完成，卻一度找不到導演。製作單位透露「俗女養成記」導演嚴藝文曾接過徐譽庭邀約電話，對方卻立馬哀嚎：「姐啊，我真的不敢導你的劇本，太難了啦！」最後在公視遊說下，本想回歸劇本創作的徐譽庭才決定親自上陣擔任導演。

而在粉絲殷殷期盼下，2021年生下愛女的林依晨答應演出戲劇作品，也是衝著徐譽庭筆下「非常任性」的角色。劇中她將突破以往形象、飾演成功奪愛的第三者。

繼「我可能不會愛你」後第2度和林依晨合作，徐譽庭承認這次角色是為林依晨量身打造，將從當年的「程又青」經歷12年成長，變成有9歲兒子的人妻，不僅有多場親密戲，更遊走在善與慾之間。

許瑋甯則詮釋不討長輩喜歡的愛情犧牲者，導演徐譽庭為促成與許瑋甯合作，事先準備一整篇說詞，不料許瑋甯看完劇本後，二話不說就答應，對因應情節安排的所有犧牲，毫不畏懼。

林依晨(左起)、許瑋甯、賀軍翔主演「不夠善良的我們」。（圖：公視提供）
林依晨(左起)、許瑋甯、賀軍翔主演「不夠善良的我們」。（圖：公視提供）

曾與林依晨合作「愛情合約」的賀軍翔，則是與徐譽庭在首次碰面時，就被她恐嚇2個小時：「這不是偶像劇、你不會是帥哥、被我磨戲會很辛苦」，沒想到隔天就收到同意演出回應。經一個月讀本、表演課後，徐譽庭透過劇組有信心表示：「觀眾會看到嶄新的賀軍翔」。

柯震東在戲中會飾演許瑋甯的「陪吃飯友」，兩人從餐酒館吃到釣蝦場。製作人詹子誼回憶，當時邀柯震東演出男配角時，原本擔心他會拒絕，但柯震東卻一點也不在意回覆：「有什麼關係？只要角色好就是好角色！」讓她相當感動。本劇預計將於年底上檔。

許瑋甯 導演 俗女養成記

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