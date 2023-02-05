陳美鳳「中門全開」炸雪乳 元宵爆喜訊收到「他」紅包

陳美鳳對另一半看緣分。（圖：LiTV、Mirror皇宣緣提供）

台灣「最美麗的歐巴桑」陳美鳳零負評、充滿正能量，對同仁也很疼惜，過年期間，除了發給所有工作人員紅包外，還特別加碼準備飾品當伴手禮，陳美鳳霸氣說：「不用抽，人人都有！」她表示，現在還會收到親哥哥的紅包，「希望大家今年都好運滿滿TO（兔）YOU！」。

聊到「紅包」，陳美鳳身為演藝圈前輩，總是擔任發紅包的人，「過年就喜氣，紅包錢多、錢少，就是大家碰面恭喜！恭喜！你知道拿到紅包感覺是很開心的，我喜歡那個氛圍...」，至於收紅包，她現在還會收到從銀行退休 的親哥哥包的紅包，「從小跟著哥哥一起長大，到現在去哥哥家裡過年，他都會給我紅包…我的助裡去的話，也會有紅包」，言談間眼神裡露出滿滿甜蜜幸福，對她來說，不管幾歲，都是哥哥心目中永遠最疼愛的小妹妹。

陳美鳳元宵節分享喜氣。（圖：LiTV、Mirror皇宣緣提供）

過年期間，除了與好姊妹藍心湄出國旅遊，有空的話，陳美鳳也會到哥哥、姐姐家裡走春兼打牌怡情，她自謙牌技是「肉腳」，牌桌上負責擔任灑錢的人，「我是真的超貼心，因為我也贏不了，我的牌技真的還好而已，所以就很貼心的…就恭喜大家發財」；過年講究氣氛，陳美鳳也不忌口，白飯、炒麵、炒米粉什麼都吃，自稱「超好養」，心情好再喝酒，「我心情不好從來不喝酒，那叫喝悶酒」，特別提醒飲食學會自我節制，讓胃部休息，不能每天暴飲暴食，以免對身體造成負擔。

西洋情人節將至，陳美鳳除了工作，只想做自己開心喜歡的事，另一半看緣分，由於自己藝人身份，工作忙碌、社交也多，因此未來想照顧她的人，「財力」絕對不是必須條件，反而是能相互體諒彼此的作息生活，同時尊重她的職業最為重要。