昔「悲情城市」酒樓 高捷曾差點買下

演員高捷(右)和太保一踏進九份老街便回憶湧上，聊起當時拍攝故事仍記憶猶新。（圖：牽猴子提供）

「悲情城市」演員高捷及太保日前回到九份重遊當年的拍攝場景，高捷也分享當年拍完，製片人張華坤問他要不要把房子買下，他說：「但我們當時想說買了幹嘛？沒想到現在紅成這樣，真是千金難買早知道。」

演員高捷(右)、太保重返九份「悲情城市」中知識分子針砭時政的「黃金酒家」取景地。（圖：牽猴子提供）

高捷和太保才一踏進九份老街就吸引許多遊客圍觀，更有日本、香港、泰國、澳洲 等各國觀光 客爭相合照、人潮絡繹不絕，還有韓國人看了海報興奮直呼「是侯孝賢導演 」！

他們回憶湧上，聊起當時拍攝故事仍記憶猶新，太保說：「我最記得拍戲時，我們從石板階梯走上來，一眼就看到兩旁搭出的酒家門外，站了一堆扮成酒家女的臨演。」高捷也補充：「因為日治時代九份很多礦工，挖了金礦有錢了，所以有很多小姐服務，他們一天勞累的工作之後就來找樂子，那時候九份也被稱為小上海，很熱鬧的啦！」

高捷（左）「悲情城市」大油頭定裝照曝光，侯導直說像「教父」的艾爾帕西諾。（圖：牽猴子提供）

有趣的是，走在九份山城，太保看到高捷一身酷黑的打扮，直說是像經典電影「教父」男主角艾爾帕西諾（Al Pacino）重返西西里山城「巡田水」。高捷聽了說：「對耶，『悲情城市』拍定裝照時，侯導看到我往後梳的大油頭，便跟大家說：像不像『教父』的艾爾帕西諾？」高捷透露：「經侯導這麼一說，每次我油頭一梳，演起戲來氣場就不一樣了。雖然下戲後要洗掉厚厚的髮油，還真麻煩，但就像拍『少年吔，安啦！』前，侯導要我先去剃山本頭一樣的效果，他就是很會用這些方式引導我入戲。」

「悲情城市」也請來九份當地居民當臨演，超入戲演出也讓兩人印象深刻，「當時這裡的居民很有趣，每一個人都很入戲，完全把我們當作在地人，他們拍攝時也很開心，所以能完成『悲情城市』這部經典作品，真的是天時地利人和。」「悲情城市」33周年4K數位調光版本，將於2月24日全台上映。