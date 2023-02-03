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周子瑜砸上億台幣買高雄豪宅 頂級規畫曝光

記者游智文／即時報導
女星周子瑜傳出買下位於高雄市農16特區「雄崗信義美術館」的豪宅。（圖：業者提供）
女星周子瑜傳出買下位於高雄市農16特區「雄崗信義美術館」的豪宅。（圖：業者提供）

南韓女團TWICE的台灣成員周子瑜，今年1月回台過新年，傳出購買高雄市農16特區豪宅「雄崗信義美術館」，總價上億元台幣。雄崗建設表示，確實已和周子瑜及家人簽約，但基於隱私，購買單位，坪數、總價不便透露。

雄崗信義美術館位於鼓山區裕誠路與富農路口，為農16運動公園第一排，個案規畫118坪、180坪、230坪三種大尺度豪宅，訴求是高雄豪宅中唯一和中鋼構聯手擘建的SRC鋼構建築。

個案為雙塔式建築，為Art Deco外觀，內部規畫百坪迎賓大廳，布置各種藝術品，全棟皆是義大利頂級傢俱及燈飾，強調都是雄崗建設董事長親自造訪義大利，一件件精心挑選。

在公設規畫上，除了迎賓大廳，中庭也規畫歡沁泳池、養生Spa池、整層式宴會廳、鐵板燒、廚藝教室及交誼廳、健身房、瑜珈教室等，頂樓還規畫有特殊國際演藝會議廳。

女星周子瑜傳出買下位於高雄市農16特區「雄崗信義美術館」的豪宅。（取自雄崗信義美...
女星周子瑜傳出買下位於高雄市農16特區「雄崗信義美術館」的豪宅。（取自雄崗信義美術館臉書網頁）

據指出，周子瑜新年期間與家人到雄崗信義美術館賞屋，並選購高樓層坪數住宅，成交金額超過1億元台幣（約333.6萬美元）。

台灣房屋高雄農16加盟店店東盧長成表示，雄崗信義美術館位於北高雄精華商圈，也是為高雄指標豪宅特區，該案正對農16公園，景觀視野、棟距遼闊，周邊享有巨蛋商圈、義享天地商圈機能，並擁有輕軌龍華國小站與捷運凹子底站雙軌加持，整體生活機能豐沛。

他表示，此一商圈周邊豪宅林立、人文素質生活氣息高，深受不少企業名人青睞，入住此區豪宅住戶非富即貴，未來周邊尚有「富邦人壽捷運凹子底站開發案」利多，如今再受名人住戶加持，也可望推升未來交易價量表現。

美術館 義大利 捷運

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