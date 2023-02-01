胡歌生女當爸 17年好友林依晨妙答：為彭于晏焦慮
胡歌驚喜宣布已婚當爸，昔日緋聞女友林依晨1日出席記者會，笑說看到新聞後有跟上「熱搜」，和網友一樣也特別為仍未婚的彭于晏感到焦慮。林依晨有3年沒到中國拍戲，坦言與胡歌沒有密切聯繫，不知道對方有伴侶，而獲知對方喜訊後也沒有傳訊道賀，「他的訊息量應該已經爆炸了。」
胡歌透露自己喜獲千金，林依晨也有一個女兒，是否會與對方分享養育女兒的經驗？她直呼：「這千萬不能分享，因為每個孩子都是不一樣的。」至於她育兒至今遇到最大難題，認為是「限制與給予自由之間，很難平衡。」現在女兒開始學走路，她也笑說：「需要很大的體力（陪小孩）。」
來源：噓星聞
林依晨甜蜜透露老公林于超目前人在台灣，化了美美的妝終於有對象可以約會，老公預計陪她月底辦完粉絲見面會後，才會再赴美工作。下周林依晨與柯震東合作的新戲將開拍，她又忙著準備見面會，坦言時間撞在一起讓她心情「七上八下」。
見面會邀請了兩位男神級的嘉賓，林依晨透露與其中一位沒有特別熟，但是「我們在某些身分上相似，也有作品上的連結。」對方還說「想更了解私下的依晨」，讓林依晨嬌羞喊：「這是在跟我告白嗎？」並開玩笑說，擔心對方一出場，獲得比她更多的粉絲尖叫聲。
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