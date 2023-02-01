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蕭敬騰搶下蔡康永「非賣品」 林志玲扼腕想偷走

中央社／台北1日電
藝人林志玲（右）日前逛「蔡康永創作展」時，逗趣喊說想把好友蔡康永（左）的「非賣品」手稿偷走。（圖：海灘娛樂提供）
藝人林志玲（右）日前逛「蔡康永創作展」時，逗趣喊說想把好友蔡康永（左）的「非賣品」手稿偷走。（圖：海灘娛樂提供）

藝人蔡康永日前舉辦創作展，許多藝人朋友觀展力挺，除了歌手周杰倫首看首買外，蕭敬騰更搶下最後的「非賣品」手繪牛皮書，讓晚來的林志玲相當扼腕，一度打趣直呼「想偷走」。

「蔡康永創作展」去年12月起在台北白石畫廊開展，展出70多幅蔡康永對於文字見解的畫作，盼帶給觀眾平靜與力量，展覽將於2月4日結束，目前累計逾萬民眾參觀，也吸引不少藝人現身。

日前歌手蕭敬騰受邀看展時，得知畫作已全數售出，轉而動念要買全場唯一非賣品，就是蔡康永的「手繪牛皮書」，還頑皮地在現場抱著作品不肯放下，跟工作人員要「已售出」的小貼紙，堅持表示已非他莫屬。

「手繪牛皮書」是蔡康永在創作期間隨手撰寫與繪畫的紀錄，展覽期間提供給來賓觀賞，除了蕭敬騰情有獨鍾外，女星林志玲也慧眼獨具看上。現場工作人員透露，「年前志玲姐姐來看畫展，發現畫作都賣完了，連手稿的手繪牛皮書都被蕭敬騰搶下，就抱著牛皮書說『我要偷走』。」

蔡康永表示，「手繪牛皮書放在展覽中，本來是提供觀眾對照的樂趣，完全沒有想到林志玲和蕭敬騰會要求收藏，我還真的挺捨不得的，畢竟是這次展覽的起源，整本都是我一頁一頁亂想亂寫亂畫。」

蔡康永提到，蕭敬騰最終打動他賣出「非賣品」的原因，是因為對方說了一句話，「老蕭說要把這本當成生活的塔羅牌，沒事就翻一頁當成當天的靈感。這是對我很大的信任，所以決定以榮幸的心情，把這個作品交付到他的手上。」

蕭敬騰感性回應：「這份手稿是康永哥最初的創作發想，且沒有經過任何包裝，對我而言非常珍貴。」

藝人周杰倫（左）提前參觀「蔡康永創作展」時，獨具慧眼買下蔡康永（右）的創作。（圖...
藝人周杰倫（左）提前參觀「蔡康永創作展」時，獨具慧眼買下蔡康永（右）的創作。（圖：海灘娛樂提供）
藝人蕭敬騰（右）買下蔡康永（左）的「非賣品」手繪牛皮書，讓蔡康永很感動，蔡康永說...
藝人蕭敬騰（右）買下蔡康永（左）的「非賣品」手繪牛皮書，讓蔡康永很感動，蔡康永說，覺得手稿能被蕭敬騰收藏，是很大的信任。（圖：海灘娛樂提供）

蕭敬騰 林志玲 周杰倫

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