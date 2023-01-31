「想見你」南韓上映 5天逾14萬人觀影

電影「想見你」魅力席捲南韓。（圖：車庫娛樂、三鳳製作提供）

電影「想見你」票房將達1.2億台幣（約399.3萬美元）！劇組於年節期間攜鳳南小隊全員飛往南韓 ，盛大舉行首映記者會，戲院早已擠滿粉絲群眾，見面場一共7483位觀眾場場爆滿，每場幾乎60秒內銷售一空。有觀眾特製中文手牌，還有觀眾透露為追星才讀中文系。

「想見你」IP魅力席捲南韓。（圖：車庫娛樂、三鳳製作提供）

「想見你」於南韓正式上映5天，觀眾已突破14萬5000人次，累積票房約14億2400萬韓元（約115.6萬美元）左右，對此許光漢立下百萬之約：「搞不好真的很快破100萬，我們會有機會再回來見面。」柯佳嬿也回應道：「會不會還沒回去，就又要跟大家再次見面、感謝大家了呀？」

對於這次在機場 有大批粉絲接機等待，看到時的心情，柯佳嬿感嘆：「這趟宣傳是我第一次到首爾，也是我第一次正式跟南韓的粉絲朋友們見面，走出機場看到這麼多人，在心裡『哇』了一聲，很開心也很感動。天氣很冷，但是大家都很熱情，很謝謝大家特地到場迎接。」

「想見你」IP魅力席捲南韓。（圖：車庫娛樂、三鳳製作提供）

許光漢則表示：「上次的心情比較屬於驚喜跟感動，這次多了一些興奮及期待，謝謝在這麽冷的天氣還來機場看我們，但多了一些心疼跟擔心他們的安全以及保暖，會希望他們回家都小心，別感冒了。」

鳳南小隊到南韓電影院 與影迷近距離互動問答，現場粉絲也相當用心，為了吸引演員目光製作各式各樣的手幅，有女粉絲以手幅向柯佳嬿喊話「姐姐，女朋友的位置還是空的吧？」、「柯佳嬿和我結婚吧」，還有粉絲瘋狂示愛「全球最帥許光漢」、「施柏宇跟我談戀愛吧！」，更有熱情邀請演員來住自己家的觀眾，甚至還有人特別準備柯佳嬿偶像孔劉的手舉牌贈送，令柯佳嬿覺得既可愛又窩心。

許光漢立約破百萬將再飛南韓見影迷。（圖：車庫娛樂、三鳳製作提供）

於南韓舉辦的首映記者會中，被詢問若票房創佳績是否有獻給南韓觀眾的票房公約？柯佳嬿表示：「我在電影裡有獻唱插曲囉，再來就看兩位帥哥了。」施柏宇則回應：「我的破億舞蹈正在練，先來這裡見你們最重要。」，許光漢：「我會負責幫忙拍攝，現在還沒有辦法完成，但希望電影在南韓有更好的成績，讓我們有機會再來感謝你們。」