品冠摟盲父看台北101 最美背影照催淚

品冠陪81歲父親看台北101。（取材自臉書）

結束十天春節連假，電視台、經紀公司日前紛紛舉行新春團拜，凱渥集團現場星光熠熠，歌手品冠帶領群星拜年，提到日前在社群 平台分享和81歲父親看台北101的背影照，掌鏡者是媽媽，他感嘆父親如今視力只剩能感受光與影，幾乎看不見，這張照片也是他看過媽媽拍過的「最美、最能打動自己的一張照」。

品冠出席凱渥新春開工。（記者沈昱嘉／攝影）

受疫情 影響，品冠坦言，在馬來西亞的父母已三年沒見到孫子孫女，「他們是緊張型的，從疫情開始就自行閉關，幾乎足不出戶」，今年他特地請爸媽到台灣過年，笑稱遊說了約一個月之久，爸媽才願意赴台；日前他還分享自己與81 歲爸爸看著台北101的背影照， 品冠說，父親年輕時就有弱視，後來視網膜剝離，開過兩次刀，但隨著年紀愈大，視力每況愈下，現在只剩光與影，他看著父親明顯變老，感嘆：「他走路沒問題，但偶爾會突然說想要走慢一點，以前他真的是健步如飛，希望趁爸爸還能走的時候，多帶他出去走走」。

過年期間，品冠除了帶爸媽出門走走，其他時間都待在家裡，「我們有玩骰子遊戲，我兒子很貼心幫爺爺下注」，今年春節年假長，各地景點人多，避免人擠人，他也決定等開工後再帶父母去其他地方玩。