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郝劭文返台登記結婚 朱延平曬合照憶當年「小胖子」

噓！星聞／即時報導
朱延平分享和郝劭文一家合照。（取材自Kevin Chu臉書）
朱延平分享和郝劭文一家合照。（取材自Kevin Chu臉書）

台灣演員郝劭文演出朱延平導演執導的「新烏龍院」、「狗蛋大兵」等電影成為家喻戶曉的童星，如今郝劭文已成人夫、人父，仍與朱延平維持好感情，去年郝劭文經營電商賺錢就馬上包了10萬元台幣（約3264美元）紅包給朱延平。而今年郝劭文帶著中國籍化妝師老婆林寧瑞返台登記結婚，一家人也和朱延平導演見面，朱延平今（28）在臉書分享合照，也翻出過往郝劭文還是童星時期的照片，表示「感到欣慰」。

朱延平28日分享和朱延平一家人的合照，有感而發寫道：「當年的小胖子，儍不隆冬，擔心他娶不到老婆⋯惦惦吃三碗公⋯不但娶到了，還是個大美女，⋯⋯老婆美麗賢淑， 女兒也可愛大方⋯」，並透露郝劭文這次是帶著老婆回台灣登記結婚。

童星出身的郝劭文長大後因學業一度暫停演藝工作，直到2009年復出拍攝電視劇「閃亮的日子」，獲得好評，之後也陸續參演影視作品。而他近年在中國經營店商，直播帶貨，曾創造「5秒賣3500單」的驚人紀錄，作風平實，被讚是「直播界清流」。而他於去年4月被曝向化妝師女友求婚成功，並於「520」當天曬出已在中國領結婚證，今年過年則帶著老婆孩子回台登記結婚。

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