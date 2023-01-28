林心如為美食排隊15分鐘是上限 忘情不了老媽家常菜

林心如。（記者王聰賢／攝影）

憑藉著「華燈初上」，林心如 再次交出亮眼的演藝成績單。除了成為台灣戲劇的全新指標，「華燈」也帶動了條通商圈，讓酒店風華和相關的飲食文化再一次躍入台灣觀眾的眼簾。私底下的林心如，是個喜歡嘗鮮，但忘情不了家常菜的食客。對她而言，比起食物本身，她更重視一道道料理背後象徵的人情溫暖。

林心如對飲食的要求非常簡單，平時吃得相當清淡，也頗為隨意，不一定要昂貴的餐廳或是大魚大肉才能滿足口腹之慾。「我覺得吃東西最重要是『對的人』，然後食物好吃，這樣就夠了。」她最喜歡也最習慣的還是在家中自煮，簡簡單單的家常菜，累積出生活中的點點滴滴。

懷念媽媽的手藝

「家人」在林心如記憶中，和食物始終保持緊密連結，「我對食物最美好的記憶其實都是在家吃飯，之前在外地工作時都是吃劇組便當，或是外食，只要一回台北，接近吃飯時間到家的話，我都一定會要媽媽煮飯給我吃，因為最懷念的就是媽媽的味道。」

說到媽媽的味道，林心如想起每年過年時，家中餐桌上總會出現白菜滷。「我說怎麼每年都一樣，但有一年她沒做，我反而覺得奇怪。人也是滿奇怪、滿矛盾的，每次都有就會覺得怎麼每次都這樣，哪一次沒有就覺得怎麼可以少了，少了這個東西就少了過年的味道了。」林心如說完停頓了一下，再次開口，彷彿還是從前那個小女孩，「最喜歡的還是我媽煮的菜。」

相對的，林心如對排隊美食 的追求並不高，自認排隊15分鐘已經到達極限。就像她每次去日本 必吃的一蘭拉麵，剛在台灣設點時天天大排長龍，林心如卻一次都沒光顧過。「我沒辦法為了吃去排這麼長的隊伍，吃不到這個吃別的就好啦！何必一定要為了吃這碗麵排1個小時或1個半小時，這些我是做不到的，對美食沒那麼大的堅持。」

不會點同樣的菜

林心如說：「我喜歡嘗試不一樣的東西，去餐廳不會永遠點同樣的菜，而且我也不會一直去同樣的餐廳，我滿喜歡挖掘新的餐廳。」

林心如謙稱自己只是單純喜歡吃，不會像美食評論家一樣，形容出食物美妙或特別的口感。在她的觀點看來，所謂美食，就是純粹合她的胃口，並且吃得開心。不需要太多的理由，也沒有溢美的詞彙，「美食、美酒、美人。美的人應該是說美好的人聚在一起，會造就美好的餐點。」

面對食物，林心如也會有所取捨。就算工作忙碌無暇用餐，她也不會為了填飽肚子，去吃一些自己沒興趣、一看就知道不好吃或過油的餐點。「我不要為了這樣的東西浪費我的卡路里，那我就寧願不吃它。」如果只是為了果腹，林心如寧可簡單吃個茶葉蛋、喝罐優酪乳，勝過跟自己不喜歡的飯菜妥協。她幽默一笑：「當然身為女明星，為了身材忍忍餓還是可以的。」