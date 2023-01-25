林青霞與2個影后拜年 笑稱：西施帶2個東方不敗

林青霞（左）、江青（中）、金星（右）在巴黎合照。(取材自微博)

過年前有網友分享在法國巴黎巧遇林青霞的照片，看起狀態極佳，她在微博 上分享拜年照，背景看來應該是在巴黎街頭，另外還有她與兩位資深女星江青、金星的同框照。

林青霞貼出與江青、金星合照，還笑稱「西施帶著兩個東方不敗在巴黎跟大家拜年，祝大家吉祥如意」，她與江青都曾獲得金馬獎最佳女主角獎，讓網友看了都忍不住驚嘆「哇，三個姐姐都好美」、「姐姐與金星老師聊天肯定有趣」、「中間的大姐姐是姐姐書裡寫的人物 還有合影」，另外她還分享了一張拜年美照「大年初一祝大家兔年行大運，萬事順利平安」。

林青霞。(取材自微博)

另外，已淡出演藝圈多年的王祖賢目前定居在加拿大 溫哥華，逢年過節時會在網路上分享近照，年初一她也按照慣例分享在家的自拍照，並向大家拜年，粉絲看了都很開心，不過也有網友覺得有點看不出是王祖賢。