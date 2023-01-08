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「想見你」電影版熱賣 柯佳嬿被拱生子私下冷回

記者陳建嘉／綜合報導
許光漢(右)、施柏宇(左)為柯佳嬿慶生。（圖：車庫娛樂、三鳳製作提供）
許光漢(右)、施柏宇(左)為柯佳嬿慶生。（圖：車庫娛樂、三鳳製作提供）

電影版「想見你」全台熱賣，台灣票房突破6000萬台幣（約196萬美元）大關，主要演員柯佳嬿、許光漢以及施柏宇回到劇版拍攝地台南，發送500杯珍珠奶茶感謝粉絲，監製林孝謙更驚喜端出蛋糕，為即將在1月10日生日的柯佳嬿慶生，讓柯佳嬿當場感動落淚。

見面會聚集約1200人，第一個到的粉絲最喜歡施柏宇，早在前一天從台北出發，6時就到現場排隊，現場甚至有粉絲高喊已看過7遍電影。面對滿場支持群眾，柯佳嬿開心表示：「台南就是我們故事的起點，3年前劇版到現在電影版的特殊情感，真的很親切，想起很多當時拍戲的心情。」眾人最想喝的，當然還是牛肉湯，「隨便吃一家都不踩雷」。

許光漢對台南充滿感情，說當時拍攝電影時，過了一、兩個月開心的時光，能夠再次到當地，「看到大家有一種大年初二回娘家的感覺。」施柏宇在劇中的角色，與奶奶一起在台南經營冰店，被主持人妙問：「家裡的冰店經營得怎麼樣？」他則笑答：「你看我現在穿的名牌衣服就知道，我們經營得很好。」

柯佳嬿即將於本月10日生日，現場許願親朋好友身體健康、電影票房繼續熱賣，最後一個放在心裡，結果當場有粉絲大喊「早生貴子」，笑翻全場。不過柯佳嬿與老公坤達都想以工作為重，事後受訪時表示「這不是我的願望，是別人的願望，目前還沒想」，至於這幾天應該會與「想見你」班底吃飯慶生。

柯佳嬿證實「想見你」票房如果達到8000萬，會再次舉辦活動回饋觀眾，許光漢則開玩笑說「我裸上半身，施柏宇裸下半身」；許光漢因曾在影集「罪夢者」有裸露戲，還幽默補充「但我的身材怎樣，你們也都看過了」。施柏宇則被拱跳舞，他還特地小跳了BLACKPINK的夯曲「PINK VENOM」，請大家多多期待。

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