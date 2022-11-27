曹格14年婚姻告吹 與吳速玲退回朋友關係

曹格(左)和吳速玲曾是人人稱羨的一對。（取材自微博）

43歲金曲歌王曹格與老婆吳速玲結婚14年，從今年3月底開始，曹格多次脫序發文，但老婆吳速玲總是冷處理；而後曹格積極投入全新巡演，對粉絲喊話「我沒離開過你們…只是迷了路」，看似一切都在好轉，沒想到26日晚夫妻倆透過共同聲明，證實已結束14年婚姻。

兩人共同聲明談到：「這一路走來擁有許多美好的片段，在婚姻的後半段，彼此常帶著無法理解對方的態度生活，這樣的方式讓我們開始思考，沒有誰對誰錯，這段婚姻我們一起努力過，14年在彼此人生的經歷中是無法抹滅的，最後我們選擇結束婚姻關係，讓彼此回到最初的位置，期望退回這樣的關係，可以更理解對方，選擇這樣的方式，我們是和平的也祝福彼此。」

曹格今年3月初先是被爆料在餐廳與客人爆口角，又在社群 發文，點名要藍心湄別帶他老婆出去認識男人，由於曹格一直深受躁鬱症困擾，接連脫序的行為，也讓人擔心他的精神狀況；當時吳速玲為此特別登門向藍心湄道歉，藍心湄坦言「我看了很心疼，又不是她的錯」，並隔空向曹格喊話，希望夫妻兩人好好聊一聊，如今兩人官宣離婚，藍心湄對此沒有回應。

之後的曹格不時透過社群抒發孤單心聲，內容卻沒頭沒尾，狀況引人擔憂，上月吳速玲談到看到某文章寫道「我們其實可以選擇離開」大哭，稱自己這些年承受已經超出負荷，曹格也PO出親吻老婆的照片，以英文寫道「我離開不是因為我不愛妳。我離開因為我他X的太愛妳」，沒想到僅時隔一個月，夫妻倆發聲證實已離婚。

對此，吳速玲透過經紀人回應：「結束婚姻關係對我們而言都是新的開始，我們會以朋友的身分持續關心彼此！」

吳速玲也表示「懇請網路上的朋友，少一點謾罵，多一些支持和鼓勵！再次謝謝大家的關心~祝福每個人都能吃飽睡飽，開心過生活！」對於離婚結束態度坦然。