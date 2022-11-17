陳昇脫口「沒剩幾年了」 努力看淡生死 想辦生前告別式

陳昇將舉辦「他鄉」跨年演唱會，第28年與歌迷一起跨年。（記者沈昱嘉／攝影）

陳昇再創新標竿，第28年舉辦「他鄉」跨年演唱會，跟新專輯同名，日前在記者會上有感而發表示時間不夠用，「睡覺時躺在床上會覺得沒剩幾年了，我很努力把自己搞成不要有老人臭，維持在年輕狀態。」他熱愛騎單車、游泳 ，與團隊騎過北海道、吳哥窟等地，排定明年2月要去菲律賓騎單車。

陳昇前年底戰勝口腔癌，接連出繪本、辦畫展 成為斜槓人士，連帶影響身旁同事開始逐夢，他透露老婆學畫多年，畫功小而精緻，怎麼沒想過一起辦畫展？他笑說工程太大，「雖然我從小就喜歡畫圖，這回是跟著黃志偉、蕭言中兩位師級人物，他們知道我的能耐。」

提到第41張新專輯「他鄉」，陳昇說創作「他鄉」一曲時，收到好友、張艾嘉叔叔張北海 過世的噩耗，內心有感而發，免不了融入彼此的相識相處點滴，其中間奏的部分讓他最為難過，「辦公室西曬有片陽光灑下來，我聽著歌想到離去的親人，不小心偷哭了一下。」

近年他有感許多親友接連離去，提到自2000年以來整體氛圍變得非常焦慮，「尤其是電腦科技進步，這十年很怪異，像我到現在還是沒有網路，創作習慣手寫，甚至A片還是光碟，可是已經找不到光碟機。」那該如何是好？他笑稱人生已經邁向下一個階段，至於去年透露想辦生前告別式，問及進度，他說努力把生死一事看淡，「我雙親放在金寶山，他們跟我提過幾次，說可以辦音樂會的形式，那我就問對方我可以得到什麼？」打趣稱只能拿到兩個塔。