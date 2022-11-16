突脫口「沒剩幾年了」陳昇噴淚看淡生死：努力不要老人臭
台灣歌手陳昇再創新標竿，第28年舉辦「他鄉」跨年演唱會，跟新專輯同名，16日在記者會上有感而發表示時間不夠用，「睡覺時躺在床上會覺得沒剩幾年了，我很努力把自己搞成不要有老人臭，維持在年輕狀態。」他熱愛騎單車、游泳，與團隊騎過北海道、吳哥窟等地，排定明年2月要去菲律賓騎單車。
陳昇前年底戰勝口腔癌，接連出繪本、辦畫展成為斜槓人士，連帶影響身旁同事開始逐夢，他透露老婆學畫多年，畫功小而精緻，怎麼沒想過一起辦畫展？他笑說工程太大，「雖然我從小就喜歡畫圖，這回是跟著黃志偉、蕭言中2位師級人物，他們知道我的能耐。」
提到第41張新專輯「他鄉」，陳昇說創作「他鄉」一曲時收到好友、張艾嘉叔叔張北海過世的噩耗，內心有感而發，免不了融入彼此的相識相處點滴，其中間奏的部份讓他最為難過，「辦公室西曬有片陽光灑下來，我聽著歌想到離去的親人，不小心偷哭了一下。」
近年他有感許多親友接連離去，提到自2000年以來整體氛圍變得非常焦慮，「尤其是電腦科技進步，這10年很怪異，像我到現在還是沒有網路，創作習慣手寫，甚至A片還是光碟，可是已經找不到光碟機。」那該如何是好？他笑稱人生已經邁向下一個階段，至於去年透露想辦生前告別式，問及進度，他說努力把生死一事看淡，「我雙親放在金寶山，他們跟我提過幾次，說可以辦音樂會的形式，那我就問對方我可以得到什麼？」打趣稱只能拿到2個塔。
陳昇希望可以更抓緊每一刻，接著話鋒一轉聊到演唱會歌單，他自認是服務業，必須努力滿足歌迷所需，金曲「把悲傷留給自己」、「鼓聲若響」勢必不能刪掉，其他歌曲就得取捨，他透露跟Legacy討論過專輯演唱會的可能性，「要把每1張專輯的歌曲都唱完，開放賣40張套票，但要等到有一定成績的時候。」相當謙虛。
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