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俗女媽接演狼師妻 當幫凶「捍衛自己尊嚴」

記者陳慧貞、許晉榮／綜合報導
于子育(前)在「她和她的她」中，面對丈夫陳以文的道歉，選擇維護僅剩的自我尊嚴。（圖：Netflix提供）
于子育(前)在「她和她的她」中，面對丈夫陳以文的道歉，選擇維護僅剩的自我尊嚴。（圖：Netflix提供）

台劇「她和她的她」近期上線後，情節涉及多項女性議題，掀起廣大回響，劇中演出狼師（陳以文飾）妻子的于子育，吐露加害人家屬的愛恨情仇，演技大噴發。

于子育在「俗女養成記」中的「嘉玲媽」，傳統有韌性，但在「她和她」中卻成了狼師妻，一輩子活在丈夫製造的罪惡與外界責難的陰影中，無力掙脫。提到角色，她直言劇中老公做出如此見不得人的事，其實妻子比丈夫更難堪，「雖然是他對不起我，但是你不碰我，反而去碰別人，本來妻子應該要表現憤怒的。但為了完整的家庭，不准外界對我有任何質疑，即使無法接受，最後還是自私地選擇支持先生且捍衛自己的尊嚴」。導演卓立讚于子育把師母的陰暗、苦澀詮釋得極為出色、層次分明，「最難得的是不張牙舞爪，沒有表演痕跡」。

「她和她的她」劇情掀熱議，小宇主唱的「破碎的完整」連日來也在各大數位平台唱出名列前茅的好成績。只是提及這背後的創作秘辛，小宇透過華納音樂僅低調回應：「很謝謝導演給我自由發揮的空間」，該曲第一句唱出「受過傷的靈魂，總有無形的傷痕」，令人聯想似與女主角許瑋甯內心深處的傷痛相呼應。有網友就說：「小宇就是高級的聲音」，還有自稱心中有傷的網友：「聽完淚流不止」，甚至還有人說：「這聲音讓麻木的靈魂，突然獲救」。

導演 台劇 俗女養成記

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