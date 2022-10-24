美國配眼鏡又貴又麻煩 陶晶瑩勸「沒事別生小孩」又被罵了

陶晶瑩。（本報資料照片／記者蘇健忠攝影）

台灣知名主持人陶晶瑩的女兒目前在美國留學，之前她也獨自陪女兒在當地生活了一段時間，也拍攝影 片分享在美國的生活點滴，日前她拍攝影片分享女兒在美國配眼鏡的情況，不僅過程比台灣麻煩複雜，價格更是昂貴，還勸大家沒事不要生小孩，沒想遭到網友砲轟，她也親自回應。

陶晶瑩透露女兒之前因為都戴塑形片來矯正近視度數，但後來要配隱形眼鏡，卻因為趕著要出國，沒有等待三個月，讓眼球角膜恢復，就先配了，來到美國後，過了一段時間，發現度數不對，只能在當地重新配眼鏡，但在美國配眼鏡，要先去醫院測視力，獲得醫師的處方籤後，才能去眼鏡行配眼鏡，但第一家光是為了鏡片就等了三個星期，之後又跑去另一家眼鏡行配，但是配完女兒又不喜歡鏡框，只好再去詢問能否換鏡框，她還透露在美國驗光就要花費70美元，女兒選的鏡框要價350美元。

因為在美國配鏡不像在台灣這麼方便又便宜，因此讓陶晶瑩覺得在美國生活真是大不易，還笑勸大家沒事不要生小孩，不料有網友不認同留言「不要再勸人不要生了好嗎，台灣生育率什麼樣子妳不知道嗎，再亂給建議小心業障」，而陶晶瑩也親回覆「我勸你多生你會生嗎？這是個人自由意志的選擇」，獲得3千多位網友按讚。

來源：wow桃姐