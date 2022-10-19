陳昭榮離婚／和葉全真爆緋聞 壓垮婚姻最後一根稻草

陳昭榮事業成功但經營婚姻卻有缺憾。本報資料照片

陳昭榮今天爆出已經離婚，陳昭榮當年才退伍就認識老婆張瀞文，張瀞文曾說：「那時候他甚麼都沒有，我跟他結婚的時候我爸媽還很懷疑他能養活妳嗎?但是我就說大不了我可以養他！」張瀞文透露帥氣的陳昭榮完全是她的菜，小夫妻結婚時僅住在小小的窩居，最後是張瀞文的媽媽看不下去，在郊區買了一間房子給兩人當新房。

為了支持陳昭榮熱愛的演藝事業，陳昭榮老婆最高紀錄連打了三分工養家，全力支持力挺他，畢竟陳昭榮剛開始的演藝事業有一搭沒一搭，加上治裝等花費，養家的負擔很重，直到陳昭榮之後被三立當時的特助汪笨湖挖掘擔任「阿扁與阿珍」中演出男主角，從此奠定了他本土一哥的地位。但之後陳昭榮因為太早投資 科技產業，曾經慘賠，老婆一直當默默支持的那個隱形人，只是夫妻倆個性南轅北轍，陳昭榮後來和「螢幕情侶」葉全真爆出緋聞 ，也是壓垮婚姻中的最後一根稻草。

陳昭榮最後選擇退出演藝圈改行從商，事業經營越來越好，也曾想和老婆重歸於好，但張瀞文屬於「一次不忠、終身不用」的個性，關係似乎也是回不去了，直到兩年多前兒子女兒都大了，雙方才和平正式簽字離婚，葉全真也在此時正式退出公司營運。

陳昭榮在聲明中也說，「小孩長大了，人生也過了大半，我們希望彼此快樂，我與前妻現在相處的關係很好。感謝替我保守秘密多年的媒體好友，也請各位媒體朋友高抬貴手，不要打擾我的家人，感謝大家關心！」