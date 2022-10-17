連演50場音樂劇 聶雲「演一半」崩潰：當初怎會答應

品冠(左)觀賞聶雲主演外百老匯音樂劇「夢幻愛程」。（圖／華文音樂劇提供）

「情歌王子」品冠近日返回台灣，特別到台北松菸朝聖由聶雲主演的外百老匯 經典音樂劇「夢幻愛程」（The Fantasticks）。品冠分享之前曾主演李宗盛音樂劇作品「當愛已成往事」，當時投注大量心力及時間，甚至需要離開老婆小孩很長的時間，相當佩服聶雲及台灣演員們能夠原汁原味、把國際經典劇目以全英文演出，直呼真是太厲害了！

「夢幻愛程」音樂劇今秋於台北演出2個月、超過50場次， 品冠欣賞第20場次，直呼是看過與台上演員最近距離的音樂劇，「完全可以感受演員精湛表演，層次張力很豐富」，以自己參與過音樂劇的經驗，認為要演要唱又要跳，最難是全程無提詞機，對該劇演員們全英文演出，大感佩服。

聶雲則稱，早在音樂劇開演前就跟品冠交流，但那時他人在國外，這次演出檔期長，品冠剛好可以趁回台灣的空檔，跟老婆抽空來看劇，2人對於音樂劇都有感而發，覺得疫情 這幾年大環境比較浮躁，「如果觀眾如果能夠靜下心來聽一首歌、或是看一部很純粹的表演，反而是能夠洗滌心靈的一件事。」

對於首次參與「馬拉松 」式的長檔期演出，在體力與精神上都是挑戰，聶雲開玩笑表示：「演這麼多場了，很有感覺，但還有1個月，天啊！我當初怎麼會答應這件事！」但他也認為「演藝人員需要給自己這樣的挑戰，歡迎大家來看我們很用心籌備的音樂劇。」