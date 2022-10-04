王瞳淚別艾成1個月仍哭不停 暴瘦現身新戲首映

王瞳出席新戲首映。（圖：民視提供）

台灣女星王瞳 自8月淚別丈夫艾成 後，日前照原定的補辦婚禮計畫，獨自一人飛往馬來西亞走完行程。日前王瞳現身民視新劇「市井豪門」首映，雙頰凹陷、瘦成皮包骨，手上依然帶著婚戒，雖然依舊是有酒窩的微笑，卻帶著淚水；提到大馬行程，她堅強又脆弱地說：「一路上，感覺他在，換另一種方式愛我」。

艾成8月17日墜樓殞命，王瞳預計在10月10日10時10分舉辦「超乎想像·艾成了」紀念EP預購發表。艾成離世47天，王瞳坦言至今還是不能看到他的影片，因為會控制不住眼淚、會大哭，但已進步到可以看照片，哽咽道：「我還是很痛，但不苦了。」表示會繼續努力完成艾成未竟之事，像是傳福音、為他打美好的仗，「他已經去了最美好的地方，以後我也會去，他先幫我打點」。

喪夫之痛依然存在於心，王瞳日前才度過第一個沒有艾成的生日，當天她在教會跟著教友祈福禱告，晚上和家人一起吃飯。雖然她一直沒夢到艾成，但身邊許多人夢過，都會來跟她說「他很好」，生活中彷彿也仍存在艾成的點點滴滴，她說：「一直有看到他出現的感覺，我跟他的數字連結是7，最近一直看到7，也一直看到BB字母 的車牌，感覺像是他一直在叫我Baby，有一次還一連出現3台（車）。」

艾成8月17日墜樓殞命，震驚各界。（圖：民視提供）

艾成離世，王瞳承受失去摯愛的痛苦，身形憔悴暴瘦，她說目前體重約45公斤，曾經因為跟著艾成吃吃喝喝，胖到49、50公斤，每講一句話，似乎都離不開艾成，「好像每分每秒都在想他，他應該會很開心吧」。王瞳也告訴自己日子仍需要過，雖然失去艾成，但也得到更多人的愛和勇氣，「很珍惜現在每一分每一秒，我還可以呼吸的時刻，因為明天不是我們掌控的，有時候以為來日方長，但人生無常」。