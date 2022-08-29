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「想見你」紅到南韓 許光漢險掀暴動

​​娛樂新聞組／綜合報導​
許光漢因演出「想見你」紅到南韓，入境時受到大批粉絲歡迎。（取材自微博）
許光漢因演出「想見你」紅到南韓，入境時受到大批粉絲歡迎。（取材自微博）

台灣新一代男神許光漢不僅入圍金曲新人、代言活動接到手軟，更憑台劇「想見你」紅到南韓，劇集自前年在南韓播出之後大受當地觀眾喜愛，他的人氣更在當地持續高企，將於下月舉行一連兩天的南韓粉絲見面會。

綜合香港01、ETtoday報導，為了下個月初即將舉行的見面會活動，許光漢日前動身飛抵首爾仁川機場，戴黑色帽子、身穿黑色T恤黑褲的他一踏出入境大堂立刻掀起全場暴動，被粉絲和傳媒包圍，大批韓妹更激動尖叫，場面相當驚人。

他揮手示意並停下腳步讓傳媒拍照，更有求必應做出心心及V字手等多個姿勢，離開時更向粉絲和傳媒低頭鞠躬以示感謝。

許光漢身邊總共有八名保鑣護駕、開路，龐大陣仗十分驚人。上車前，他一度伸手接下其中一名粉絲寫給他的信，舉動被讚相當親民，現場尖叫聲不斷。

許光漢9月2日將參加朴河宣的Cinetown廣播節目，並於9月3、4日在首爾世宗大學舉行兩場粉絲見面會，當初門票開賣五分鐘內就被買光。

另外，許光漢飛抵南韓，除了粉絲死守現場之外，也有不少韓媒在場守候，更有多篇報導「青春明星許光漢訪韓」、「模特兒比例」、「親切的揮手問候」、「帥氣的全黑裝扮」、「揮手也好帥」為標題，來形容他在機場的一舉一動，顯見在當地人氣十分驚人。

南韓 機場 入圍

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