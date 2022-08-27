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周星馳御用配音被爆住院 64歲石班瑜現況瘦骨嶙峋

記者陳建嘉／即時報導
周星馳(右起)、石班瑜與王偉忠曾在台北之音節目相談甚歡。（本報資料照片）
周星馳(右起)、石班瑜與王偉忠曾在台北之音節目相談甚歡。（本報資料照片）

周星馳御用配音員石班瑜，因生動的聲音表現，讓周星馳電影在華人電影圈更為聲名大噪，他近期久咳不癒，日前在抖音影片中現身，提到自己因為抵抗力較弱，罹患「肺曲黴菌」（侵襲性肺麴菌病），住院1個多月，出院後仍要治療。他在影片中看起來瘦骨嶙峋，不若以往的圓潤討喜，讓不少網友很是心疼。

石班瑜現今已64歲，常拍抖音影片與網友互動，他大病初癒後與網友再度相見歡，提到周星馳大概演了60部電影，自己就參與過20幾部，他雖是周星馳欽點的普通話配音，多年前周星馳訪台時，還會會帶著石班瑜一起上節目宣傳，不過石班瑜則謙虛表示，是因為是周星馳的表演好，他才有機會能為這位喜劇天王配音，「表演與配音是相輔相成的」。

影片來源：YouTube

「賭俠」當年找配音員時狀況不佳，好不容易找到聲音導演認可的人選，沒想到才錄1天，聲音導演仍覺得效果不佳，才會找石班瑜來試音，沒想到一戰成名，香港電影公司高層更在聽完後，僅討論半小時就決定改找當時名氣還不大的石班瑜配音，讓他順利成為周星馳的專屬配音員，不僅曾自創「香蕉你個芭樂」、「球不是這樣踢滴」等台詞，獨樹一格的爽朗大笑更是深植人心，讓不少中國網友因為石班瑜的聲音愛上周星馳，更曾有微博網友戲稱周星馳是靠石班瑜，才能打進中國市場。

周星馳在「長江七號」後就已退居幕後，專心擔任導演、編劇，讓石班瑜再也沒有能為他配音的機會，讓不少影迷格外懷念石班瑜的聲音，此次再度露面，身形卻格外消瘦，令人擔心，還紛紛留言「周星馳若要演『功夫2』還等著您呢」、「你可是我童年時代的偶像」。

64歲石班瑜難得現身，表示自己大病初癒，粉絲認為他看起來顯得格外蒼老。（取材自抖...
64歲石班瑜難得現身，表示自己大病初癒，粉絲認為他看起來顯得格外蒼老。（取材自抖音）
石班瑜是周星馳指定的御用配音員。（本報資料照片）
石班瑜是周星馳指定的御用配音員。（本報資料照片）
石班瑜充滿獨特喜感，為周星馳配音期間，有時甚至會自創台詞。（本報資料照片）
石班瑜充滿獨特喜感，為周星馳配音期間，有時甚至會自創台詞。（本報資料照片）

周星馳 電影 導演

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