周星馳御用配音被爆住院 64歲石班瑜現況瘦骨嶙峋

周星馳(右起)、石班瑜與王偉忠曾在台北之音節目相談甚歡。（本報資料照片）

周星馳 御用配音員石班瑜，因生動的聲音表現，讓周星馳電影 在華人電影圈更為聲名大噪，他近期久咳不癒，日前在抖音影片中現身，提到自己因為抵抗力較弱，罹患「肺曲黴菌」（侵襲性肺麴菌病），住院1個多月，出院後仍要治療。他在影片中看起來瘦骨嶙峋，不若以往的圓潤討喜，讓不少網友很是心疼。

石班瑜現今已64歲，常拍抖音影片與網友互動，他大病初癒後與網友再度相見歡，提到周星馳大概演了60部電影，自己就參與過20幾部，他雖是周星馳欽點的普通話配音，多年前周星馳訪台時，還會會帶著石班瑜一起上節目宣傳，不過石班瑜則謙虛表示，是因為是周星馳的表演好，他才有機會能為這位喜劇天王配音，「表演與配音是相輔相成的」。

影片來源：YouTube

「賭俠」當年找配音員時狀況不佳，好不容易找到聲音導演 認可的人選，沒想到才錄1天，聲音導演仍覺得效果不佳，才會找石班瑜來試音，沒想到一戰成名，香港電影公司高層更在聽完後，僅討論半小時就決定改找當時名氣還不大的石班瑜配音，讓他順利成為周星馳的專屬配音員，不僅曾自創「香蕉你個芭樂」、「球不是這樣踢滴」等台詞，獨樹一格的爽朗大笑更是深植人心，讓不少中國網友因為石班瑜的聲音愛上周星馳，更曾有微博網友戲稱周星馳是靠石班瑜，才能打進中國市場。