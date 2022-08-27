艾成長眠地「留在台灣」環境曝光 骨灰製成戒指伴王瞳

王瞳(右二)與艾成的家人決定長眠地點。（天品集團提供）

艾成 17日離世，於24日在台北第一殯儀館舉辦音樂追思會，遺孀王瞳 一身白衣當婚紗送別，原本傳出他會長眠於家鄉馬來西亞，27日公布艾成爸媽最後決定讓艾成長眠於他的第二個家鄉台灣，長眠地位於三峽的天品山莊基督徒專屬墓園。

追思會後隔天一早，王瞳與馬來西亞家人帶著艾成骨灰來到位於三峽的天品山莊，一進到播放艾成「超乎想像」歌曲的園區，王瞳一直說「好感動喔!」他們環顧綠草如茵、美麗如天堂的園區，就感覺到這裡會是艾成喜歡的環境，爸媽當下決定，就選擇天品山莊做為艾成地上最後的長眠處，家人們這幾日來的沉重心情，似乎在此刻也終於可以稍稍放下。

天品集團董事長李振寬表示，艾成爸媽跟王瞳追思會後到天品山莊了解環境，感受到這裡會是艾成喜歡的地方，當下就決定讓艾成長眠於此，陪伴在台灣的摯愛王瞳。

同為基督教徒的李振寬很能體會深愛艾成的爸爸媽一定會思念艾成，所以特別製作了一條專屬的骨灰琉璃飾品讓爸爸媽媽帶回馬來西亞，同時也訂製了一只戒指送給王瞳，就像艾成仍繼續陪伴著他們。

此外，天品集團也會特別設立「艾的櫥窗」，開放給喜愛艾成的親友、歌迷粉絲前來悼念，天品山莊全年無休，預計兩個月後粉絲們可於每日的上午9點至下午5點來到天品山莊追思艾成。