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殷正洋享受退休 與老婆仍如膠似漆

記者林士傑／綜合報導
殷正洋靠運動維持身型，疫情期間在家也沒荒廢。（記者吳致碩／攝影）
殷正洋靠運動維持身型，疫情期間在家也沒荒廢。（記者吳致碩／攝影）

61歲的殷正洋享有「三金歌王」美名，曾因氣喘發作送醫，豈料網路相關詞竟有命危、離婚等等，他聞言一笑置之，表示氣喘已經好轉許多，跟老婆李文媛感情依舊如膠似漆，現在就是過著退休生活。

談到夫妻相處，他直言夫妻財務應該分開，合在一起理財容易出事，導致彼此之間會講不清楚，出現像是老婆被丈夫控制的狀況。

他在投資方面自有一套，表示以前要替朋友做業績買了保單，在股市也有資產，最叫人意外的是失能險，他說：「要未雨綢繆，萬一未來出現需要別人照顧的狀況，就有一筆資金可以聘請看護。」雖然夫妻財務分開，各自都有投資，但保單受益人均是彼此，該不會至今還要幫忙做業績？他笑著直呼保單已經足夠，不能再買了。

殷正洋維持運動習慣多年，疫情期間在家也沒荒廢，現在每周5天打羽球，氣喘靠精油改善不少，但膝蓋有毛病，「算是運動傷害，我以前痛到沒辦法走路、沒辦法爬樓梯，只能抓著扶手一步一步移動。」難不成換了人工膝蓋？他搖搖頭，表示自己照著「全台最難掛號的醫師」的護膝經驗分享，狀況已有改善。

體力十足的他看不出已達耳順之年，殷正洋28日將在台北小巨蛋跟于台煙、王夢麟、王海玲、王瑞瑜、李明德、周子寒、周治平、金智娟、施孝榮、陳艾湄、楊耀東、趙詠華、鄭怡同台演出「2022夏日民歌嘉年華」演唱會。

投資 疫情 羽球

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