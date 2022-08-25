艾成追思音樂會逾500人送行 王瞳白衣淚別

王瞳（右二）捧著與艾成的「婚紗照」，當場崩潰痛哭。（記者李政龍／攝影）

馬來西亞歌手艾成 17日墜樓殞命，享年40歲，由妻王瞳 取名的「超乎想像 艾成了」追思音樂會日前舉行，原本夫妻倆打算9月回馬來西亞補辦婚禮，如今天人永隔，追思會如同來不及辦的婚禮，王瞳承受錐心之痛，一身白衣憔悴暴瘦一大圈，捧著與艾成的「婚紗照」，她決堤淚水如思念潮水，崩潰痛哭：「今天當作是我跟你辦婚禮喔！」令全場心痛鼻酸。

艾成追思會於台北第一殯儀館景行廳舉行，家屬親友、教友以兩小時音樂會形式紀念一生熱愛音樂與表演的艾成，他生前自選秀節目「超級偶像」冠軍出道後，累積粉絲眾多，現場教友、演藝圈星友等，約超過500人送行；追思會現場如同大型舞台，台上擺上艾成生前最愛的麥克風，開場就有王瞳、潘奕如、張芸京「耶!一同進城」演唱組曲，黃國倫帶領「超偶」歌手廖志良、江明娟、符瓊音、林吟蔚的大合唱「全部攏是祢」。

王瞳上台致詞，一開口就哽咽：「親愛的老公，我好想你」，穿著艾成買的白衣當婚紗，王瞳難熬喪夫之痛，成日盯著艾成照落淚，「無法相信用生命在愛我的你，捨得讓我這樣傷心難過，你不是說我們要生一個孩子嗎？你不是說要買離教會很近的房子嗎？」她說這幾天不敢聽艾成的歌、不敢看訊息、不敢看新聞，「我只想去找你，不停不停地哭，求神瘋狂安慰我，主啊，我撐不住了…」直到她接收到訊息，「告訴我千萬不要做傻事，以為是去找你，其實是永別」。

王瞳、艾成於2020年7月7日結婚，「從此七七傳奇沒停過，你榮耀的時刻是10點10分，那也是七（時鐘時針、分針形狀），超乎想像」，王瞳也決定以後都要比「七」手勢。

最後在艾成留給王瞳的最後創作曲「我在這裡」歌聲中，她坐上琴台伴奏，畫面悲傷又幸福，公開為9月婚禮準備的Q版喜帖，王瞳說，這原本是要回馬來西亞前要送給艾成的禮物，如今改成「我在這裡」歌詞，捧著教會送的合成婚紗照，崩潰「我永遠會是上帝的寶貝女兒、你美麗的老婆，夫妻本為一體，我們已合而為一，能嫁給你是我這輩子做的最正確的決定，我愛你，我與你同在」。