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談「善終權」生死抉擇 劉瑞琪心疼余苑綺

記者陳慧貞／綜合報導​
劉瑞琪演出「最後一封情書」舞台劇版。（取材自臉書）
劉瑞琪演出「最後一封情書」舞台劇版。（取材自臉書）

馬來西亞歌手艾成40歲墜樓殞命、余天愛女余苑綺39歲癌逝，一周內遭逢兩藝人殞落，演藝圈瞬間籠罩在一片愁雲慘霧中，日前劉瑞琪出席新戲開鏡儀式感嘆，余苑綺最後以手勢表達「讓我走」意願，心疼道：「是病人的痛苦與家人不捨相互拉扯下的決定」，而鍾欣凌出席公益活動則直言：「這陣子沒有人是舒服的」。

劉瑞琪主演的全民大劇團舞台劇「最後一封情書」，近期與客家電視台合作，將該劇改編為電視電影，日前劇組舉行開鏡儀式，該劇故事以「善終權」為主題，提到余苑綺病逝，劉瑞琪心疼道：「在戲劇裡，我們可以客觀做決定，但在現實生活中，病人的痛苦與家人的不捨會互相拉扯。」她也盼透過此劇，能提供在面臨生死抉擇時的一個可能性。

鍾欣凌擔任反家暴公益大使，響應518用愛守護公益行動。（圖：現代婦女基金會提供）
鍾欣凌擔任反家暴公益大使，響應518用愛守護公益行動。（圖：現代婦女基金會提供）

鍾欣凌擔任反家暴「518用愛守護」公益大使，她坦言，家裡兩個女兒從小打打鬧鬧已是家常便飯，日前她帶媽媽、女兒們到高雄玩，期間姊妹倆又吵起來，她光是幫二寶穿個褲子就花半小時，過程中還被女兒踢肚，她罵小孩也沒用，差點驚動飯店房務來敲門，苦嘆：「關於教小孩，我也還在學習」，提到艾成墜樓身亡，她感嘆「這陣子沒有人是舒服的」，面對高壓的演藝工作，她認為必須適時紓壓，有人靠游泳、打電動，她則用「吃」發洩，「就是讓腦袋放空」。

艾成 舞台劇 家暴

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